La FIA revisará el reglamento de la Fórmula 1 en abril tras el accidente de Ollie Bearman

March 28, 2026, Suzuka, Japan: 87 BEARMAN 'Ollie' Oliver (gbr), TGR Haas F1 Team VF-26, action during the Formula 1 Japanese Grand Prix 2026, 3rd round of the 2026 Formula One World Championship from March 27 to 29, 2026 on the Suzuka Circuit, in Suzuka, - Europa Press/Contacto/Eric Alonso

MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) ha anunciado que en sus reuniones del mes de abril revisará el reglamento de la Fórmula 1 después del duro accidente sufrido por el piloto británico Ollie Bearman (Haas) este domingo durante el Gran Premio de Japón.

"Tras el accidente de Oliver Bearman en el Gran Premio de Japón y la influencia de la alta velocidad en el mismo, la FIA desea aclarar lo siguiente: desde su introducción, el reglamento de 2026 ha sido objeto de constantes debates entre la FIA, los equipos, los fabricantes de motores, los pilotos y la FOM. Este reglamento incluye, por diseño, una serie de parámetros ajustables, especialmente en lo relativo a la gestión energética, que permiten la optimización basada en datos reales", señaló el organismo en un comunicado.

En la vuelta 22 de la carrera celebrada en el Circuito de Suzuka, Bearman, que trataba de adelantar al Alpine del argentino Franco Colapinto en la curva Spoon, se vio obligado a realizar una maniobra brusca para evitar chocar con él, y acabó estampado contra uno de los muros del trazado en un impacto de 50 G. El británico pudo abandonar el monoplaza por su propio pie, aunque cojeando.

El nuevo reglamento introducido en la temporada 2026 permite a los pilotos elegir cuándo recargar y desplegar la potencia. Pueden recargar sus baterías al frenar y, una vez hecho esto, pueden liberar esa potencia a voluntad para aumentar su velocidad máxima, por ejemplo, para adelantar a los coches que tienen delante.

Los pilotos ya han alertado de las diferencias en la velocidad máxima entre los coches provocadas por el uso del 'boost' y han pedido en varias ocasiones a la FIA y a la F1 que se revise la normativa, como hizo este mismo domingo el español Carlos Sainz (Williams). "Llevamos avisando a la FIA y a la FOM que era cuestión de tiempo que un accidente así pasase. Espero que la Fórmula 1 recapacite y los equipos no se pongan muy de frente, porque está claro que esta reglamentación tiene lagunas y problemas que hay que solucionar antes de ir a Miami y a otro tipo de circuitos", indicó en declaraciones a DAZN.

Ahora, la FIA toma nota de las solicitudes tras lo ocurrido en Japón, y aprovechará el aplazamiento de los Grandes Premio de Baréin y Arabia Saudí, por la situación geopolítica en Oriente Próximo, para mantener reuniones en el mes de abril. "Todas las partes interesadas han mantenido la postura de que se llevaría a cabo una revisión estructurada tras la fase inicial de la temporada, para recopilar y analizar datos suficientes. Por lo tanto, se han programado varias reuniones en abril para evaluar el funcionamiento del nuevo reglamento y determinar si es necesario realizar ajustes", subrayó el organismo federativo.

"Cualquier ajuste potencial, en particular los relacionados con la gestión energética, requiere una simulación cuidadosa y un análisis detallado. La FIA seguirá colaborando estrechamente y de forma constructiva con todas las partes interesadas para garantizar el mejor resultado posible para el deporte, y la seguridad seguirá siendo siempre un elemento fundamental de la misión de la FIA. En esta etapa, cualquier especulación sobre la naturaleza de los posibles cambios sería prematura. Se comunicarán más actualizaciones a su debido tiempo", finalizó.