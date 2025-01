La fiabilidad del Barça decae contra el ASVEL

Los de Peñarroya tiran por tierra su mejoría y vuelven a perder en un final apretado

MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Barça cedió (100-94) este viernes ante el ASVEL Villeurbanne en la jornada 23 de la Euroliga celebrada en el Ldlc Arena, perdiendo además el buen acopio de sensaciones y juego que venía trabajando tras ser superado en actitud por un equipo de la zona baja que aguantó incluso el final apretado.

Los de Joan Peñarroya no tuvieron el nivel defensivo obligado, no encontraron su ritmo en ataque y frenaron en seco tras cinco victorias en los últimos partidos contando también Liga Endesa. El pabellón en Lyon bajó la fiabilidad de un Barça que pensó que podía ganar sin estar al 100% y que encima volvió a caer in extremis.

El equipo azulgrana remó en la segunda parte, con Kevin Punter (19 puntos), Jabari Parker (18) y Chimezie Metu (16), para remontar 14 puntos abajo, pero murió en la orilla por los errores de las últimas posesiones. Así, el Barça falló donde también lo hicieron Baskonia y Real Madrid para quedarse en 13 triunfos sin afianzar el 'Top 6'. Los galos sumaron el undécimo, aún fuera del 'play-in'.

No ofreció buena imagen el Barça ya durante un primer tiempo poco intenso, contemplativo y a chispazos, donde fue a remolque de un ASVEL más metido y decidido. Los de Peñarroya se limitaron a dar balones a Punter y Parker, con una buena dosis de Darío Brizuela y Metu, pero no movieron bien el balón ni encontraron el ritmo que da una buena defensa. Atrás no trabajó el equipo culé.

Así, con Maledon, la sensación del momento en el Ldlc Arena, el cuadro local fue encontrando grietas para tomar la delantera en el marcador sin un acierto desmesurado (23-21). Nando de Colo tuvo una buena presentación pese a ser duda física y Neal Sako también fue culpable de la merma creciente de los catalanes.

El Barça no compartió el balón ni defendió y tampoco encontró freno al rival sacando músculo con el regreso de Willy Hernangómez después de ser descartado tres jornadas. Con un parcial de 9-1, el ASVEL obligó a los de Peñarroya a darse por aludidos con malas sensaciones y el buen momento de forma en entredicho (48-42).

Sin embargo, la sorpresa en la reanudación fue la ausencia de reacción de un Barça que llegó a verse 14 puntos abajo (65-51). Otro frío inicio dejando demasiada tarea para el final, frenando a Maledon pero siendo un coladero en pintura ante Sako y Tarik Black. Con esa misma moneda contestó Metu, pero por fuera mandaba el ASVEL con De Colo y Andre Roberson (17 puntos).

Los de Peñarroya remaron también a la contra en el inicio del último cuarto, sin una defensa digna, pero con dos triples de Parker para ponerse a tiro (86-85) a cuatro minutos del final. Con los fantasmas de varias derrotas así en los catalanes, apareció otro desenlace igualado donde esta vez se impuso la lógica: el Barça siguió su camino errático y el ASVEL no se puso nervioso.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ASVEL VILLEURBANNE, 100 - BARÇA, 94. (48-42, al descanso).

--EQUIPOS.

ASVEL VILLEURBANNE: Lee (14), Maledon (18), Roberson (17), Ajinca (-) y Sako (14) --quinteto inicial--; Harrison (-), Lauvergne (6), Jackson (-), De Colo (12), Lighty (6), Black (13), Bentil (-).

BARÇA: Satoransky (5), Punter (19), Abrines (2), Parker (18) y Fall (3) --quinteto inicial--; Willy (3), Anderson (6), Vesely (5), Brizuela (12), Metu (16), Parra (5).

--PARCIALES: 23-21, 25-21, 28-27,

--ÁRBITROS: Pukl, Vilius y Konstantinovs. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Ldlc Arena.