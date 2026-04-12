Fiamma Benítez: "Tener a las mejores a mi lado también me hace mejor"

Fiamma Benitez poses for photo after an interview to Europa Press during the Spain Women Team training camp ahead of the qualification matches for the Brazil 2027 World Cup at Ciudad del Futbol on April 10, 2026, in Las Rozas, Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La centrocampista de la selección española Fiamma Benítez sabe que tener que su zona, a la hora de tener minutos, "es bastante complicada" por la cantidad de calidad que hay, pero que tener a su lado "a las mejores" también le hacen "mejor" futbolista dentro de un combinado donde la seleccionadora Sonia Bermúdez le aconseja que se siga "atreviendo" y sin renunciar a sus virtudes como jugadora.

"Siempre me dicen que es bastante complicada, pero el hecho de poder estar con ellas también es un orgullo para mí porque al final es una zona muy complicada de entrar. Tener a las mejores al lado me hace también mejor y aprendo mucho. Agradezco todas las oportunidades y poder entrenar todos los días con ellas", subrayó Benítez en una entrevista con Europa Press en la concentración de la selección en Las Rozas (Madrid).

La jugadora del Atlético de Madrid tiene claro que esto es "un privilegio" para ella. "También me ayudan mucho y después intento trasladar todo lo que aprendo aquí a mi equipo", recalcó, al tiempo que no duda en decir la futbolistas con la que más a gusto se siente. "Siempre he dicho que me gusta jugar mucho con Mariona (Caldentey), la miro mucho como persona también porque es muy buena persona", confesó.

"Pero teniendo a Patri, Alexia, Aitana, Serrajordi o Vicky da igual con quién juegues porque te lo van a poner todo mucho más fácil. Es verdad que con Mariona tengo una debilidad por el hecho de que siempre la he seguido muy de cerca, pero con cualquiera de las otras también estoy con las mejores y eso nos hace mejores", reiteró.

La jugadora del Atlético de Madrid da mucha importancia a estar con la selección y, de hecho, tiene fijado en su perfil oficial de 'X' el día de su debut con la Absoluta, el 11 de noviembre de 2022 ante Argentina. "La verdad que ahora lo miro y han pasado muchas cosas y ha pasado tan rápido que solamente quiero valorarlo día tras día", comentó.

En aquel momento, la actual campeona del mundo vivía los primeros meses tras la renuncia de varias futbolistas hasta que no hubiera mejoras a todos los niveles, aunque la de Denia recuerda que entonces, "solamente", querían aislarse y "hablar de fútbol y estar centradas en el fútbol". "Creo que lo hemos conseguido", aseveró.

Y su debut con la Absoluta cerró un 2022 "muy, muy especial" en el que se proclamó campeona de Europa Sub-19 y del mundo Sub-20. "Siempre lo recordaré. Aparte del debut, fue un verano inolvidable y soy muy afortunada de poder haberlo vivido", admitió la centrocampista.

Ahora, intenta hacerse un hueco en la selección de Sonia Bermúdez, donde, con sus 21 años, ve positivo que haya incluso futbolistas más jóvenes como ellas como Clara Serrajordi o Vicky López. "La verdad es que congenio con ellas y creo que en el campo se les ve tan maduras que se nos olvida hasta la edad que tienen", apuntó.

"SABÍA QUE ERA DIFÍCIL ESTAR EN LA LISTA DEL MUNDIAL DE 2023"

"Creo que sigo siendo bastante joven aún y entonces también ves el nivel que hay en España desde abajo y también veo a las más veteranas y tomamos ejemplo de ellas", añadió Benítez que da "mérito" a Bermúdez por "confiar en toda esa gente también joven" y que hace que haya varias generaciones coincidiendo ahora en la Absoluta.

Y es que valora que "también es difícil a veces darles esa oportunidad porque hay gente que tiene miedo". "El hecho de que no miren el DNI ni nada es muy importante también para nosotras. Somos diferentes generaciones, congeniamos muy bien, las jóvenes aprendemos mucho de las mayores también y es algo de mérito de España", afirmó la internacional.

En 2023, la valenciana estuvo en la prelista de 30 para ir al Mundial de Australia y Nueva Zelanda, pero finalmente fue una de las descartadas por Jorge Vilda. "Obviamente, ninguna jugadora va con la mentalidad de que se va a quedar fuera y yo iba con la mentalidad de saber que era muy difícil entrar en la lista, pero lo di todo y en esa parte de conciencia estoy tranquila. Fui una afortunada también de haber estado en esa prelista, fui también a verlas en la final y fue una alegría que ese grupo ganase también el Mundial. No pude estar dentro, pero lo viví como propio", remarcó.

"Cuando desde inferiores haces bien las cosas y la estructura la tienes bien, en algún momento llegan esas jugadoras y junto a la buena generación que hay también en la Absoluta se juntan muchos factores. Una vez llegas aquí también es diferente, pero cuando tienes una base es más fácil ganar títulos a nivel Absoluto y creo que España en ese aspecto lo ha hecho muy bien", puntualizó sobre aquel éxito.

Ahora, se ha reencontrado con Sonia Bermúdez, a la que tuvo en las categorías inferiores y que "no" ha cambiado su forma de ser ni de entrenar, por lo que pide poner "mucho en valor el hecho de que siga con su filosofía y fiel a su forma de ser". "Me alegro mucho de que le vaya tan bien, desde el primer día que coincidí con ella me pareció muy buena seleccionadora y muy buena persona", celebró.

Benítez hizo hincapié en que la entrenadora "se ha rodeado muy bien" y que también fue "jugadora a nivel internacional". "También se toma eso en la parte de entendernos como jugadoras, nos conoce tanto la parte buena como la mala de ser jugadoras, nos comprende bastante y es muy cercana con todas. Todas estamos muy cómodas con ella", expresó la centrocampista.

"JUGAR CON TU SELECCIÓN ES EXIGENCIA MÁXIMA"

La madrileña no le pide nada especial en el campo a una jugadora que "siempre" ha sido "bastante ofensiva" y que "en los últimos años" ha dado "un paso adelante a nivel defensivo en los duelos". "Eso me ha hecho un poco más completa. Me pide que me siga atreviendo, que siga siendo yo", explicó.

El primer partido de este martes es clave para la clasificación para el Mundial por ser ante Inglaterra y en Wembley. "Lo tomamos como todos los partidos, con mucha responsabilidad, trabajando día a día y preparándonos para esa gran cita", aseguró, sabedora de la presión que hay ahora sobre la número uno del ranking.

"El hecho de que se nos exija ganar siempre es bueno, pero la gente también lo tiene que poner en valor, no es fácil ganar prácticamente todos los partidos, llegar a finales y ser la mejor selección del mundo. La exigencia es buena, no es presión, creo que es más responsabilidad, pero nos lo tomamos como lo que es. Jugar con tu selección es exigencia al máximo, responsabilidad de ganar y tener la convicción de que lo has dado todo", agregó al respecto.

En este año también ha tenido la oportunidad de jugar por primera vez la Liga de Campeones. "Para mí ha sido muy especial, me he sentido muy cómoda y es una experiencia que me encanta. Estoy muy feliz porque también me ha hecho mejor jugadora y me ha llevado a ritmos que en liga a veces no llevas, y sentirme cómoda ahí ha servido para poder medir mi nivel individual", manifestó.

El Mundial de Brasil es el año que viene y Fiamma Benítez recuerda que queda "bastante" y que no piensa demasiado en estar entre las elegidas. "Tenemos la mentalidad de poder conseguir el billete cuanto antes para Brasil y ojalá poder estar allí", desea la de Denia.

Finalmente, la rojiblanca habla de su familia, con su madre también habiendo sido futbolista y "una forofa de fútbol". "Le encanta el fútbol y mi padre también. Siempre me cuenta su historia un poco y tanto ella como mi padre también me han acompañado siempre. Ella también vive de cerca el que yo esté cumpliendo un sueño, pero no me mete ningún tipo de presión, sabe que es mi camino y yo se lo reconozco a ella también y a mi padre porque es un camino que hemos hecho juntos", concluyó.