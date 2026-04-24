Fiamma: "Fichar por el Atlético fue un gran paso en mi carrera"

Archivo - Fiamma Benitez of Atletico de Madrid celebrates a goal during the Spanish Women League, Liga F, football match between Atletico de Madrid and RCD Espanyol at Centro Deportivo Wanda Alcala de Henares stadium on March 16, 2025, in Alcala de Henare - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La centrocampista del Atlético de Madrid Fiamma Benítez tiene claro que su fichaje en el verano de 2024 por el conjunto rojiblanco fue "un gran paso" en su todavía joven carrera deportiva y que le supuso "mucha responsabilidad" llegar a un club donde le costó asentarse y donde ha tenido la oportunidad esta temporada de jugar la Liga de Campeones, una competición que le ha hecho mejorar por jugarse "a ritmos que en liga a veces no llevas".

"Yo iba con mucha responsabilidad también. El hecho de fichar por el Atlético era para mí un gran paso en mi carrera y creo que, por suerte, me pude adaptar bastante rápido", señaló Fiamma Benítez en una entrevista con Europa Press durante la última concentración con la selección española.

La de Denia reconoce que, "al principio", no logró asentarse "del todo" en el equipo rojiblanco. "Pero conforme pasó el tiempo, con trabajo y con ayuda del 'staff' me pude ir asentando un poco más y en esta segunda temporada ya me sentí mucho más cómoda. Quiero seguir mejorando y seguir ayudando", deseó la jugadora de 21 años, que este año ha marcado nueve goles y ha repartido tres asistencias con las rojiblancas en el torneo doméstico.

Ahora, tras el parón internacional, el conjunto colchonero espera seguir con su buena línea de resultados y juego tras la llegada de José Herrera por Víctor Martín. "Creo que el trabajo siempre ha estado, lo que pasa es que ahora nos están saliendo las cosas", reconoció la internacional.

"Creo que también nos pasa un poco de factura el hecho de ser un poco novatas en ese doble partido entre semana. Ahora estamos bien, siguiendo las directrices del nuevo 'staff' y sabemos la responsabilidad que es jugar en el Atlético de Madrid. Sabíamos que no estábamos haciendo las cosas bien porque no nos estaban saliendo y ahora estamos haciendo lo que tenemos que hacer como Atlético", apuntó.

Aunque alcanzar la tercera plaza en la Liga F Moeve y poder jugar una previa de acceso a la próxima Liga de Campeones está casi imposible al estar a diez puntos de la Real Sociedad a falta de 15 por jugarse, el Atlético peleará un año más por ganar la Copa de la Reina Iberdrola, en una final ante el FC Barcelona el próximo 16 de mayo.

"Sabemos la importancia de que es una final, pero creo que también hay que poner en valor el hecho de que hayamos conseguido llegar a la final dos años seguidos", advierte la alicantina. "Pero nosotras vamos al día a día, que es lo que nos ha llevado a esa final y seguimos también mentalizadas en el hecho de poder entrar en Champions porque hasta que matemáticamente lo diga, no vamos a parar de intentarlo. Queremos ir a esa final de Copa a ganarla", aseguró.

Finalmente, la centrocampista celebró haber podido jugar la Champions esta temporada. "Siempre lo digo, la Champions para mí ha sido muy especial, ha sido una competición en la que me he sentido muy cómoda y es una experiencia que me encanta", subrayó la campeona del mundo Sub-20.

"Quiero repetirla al máximo y estoy muy feliz porque también me ha hecho mejor jugadora y me ha llevado a ritmos que en liga a veces no te llevas. El hecho de sentirme cómoda ahí ha servido para poder medir mi nivel individual", sentenció Fiamma Benítez.