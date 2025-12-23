FIBA lanza 'She Calls Game' para dar voz a la mujer en las transmisiones de baloncesto en 2026

Archivo - Illustration balle de match Molten FIBA during the Women's French championship Elite basketball match between ESB Villeneuve-d'Ascq LM and LDLC ASVEL féminin on November 26, 2023 at Palacium in Villeneuve-d'Ascq, France - Photo Paul Vaicle / DPP - Paul Vaicle / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) lanza nuevamente 'She Calls Game' para 2026, una iniciativa que busca reclutar voces femeninas que hablen de baloncesto generando narrativas más creativas y contenido impulsado por mujeres de todas las regiones del mundo.

"Ya sea sosteniendo el micrófono o una cámara, escribiendo o creando contenido, FIBA está comprometida a construir una gama emocionante y aún más diversa de opciones para las mujeres aspirantes que actualmente tienen alguna experiencia en los medios y quieren impulsar sus carreras en el deporte", explicó un comunicado difundido por la entidad.

Esta campaña surge tras el éxito de la iniciativa inaugural 'She Calls Game', lanzada en 2022 por FIBA Media para dar una nueva voz femenina a los comentarios de las transmisiones mundiales. Esto se tradujo en un aumento de la participación de mujeres en los equipos de medios de comunicación en eventos de la FIBA. Además de los puestos de comentarista y fotógrafa que ya se ofrecían, ahora también se ofrecerán puestos de creadora de contenido y redactora.

El secretario general de la FIBA, Andreas Zagklis, sostiene que se sienten "encantados de lanzar este nuevo capítulo" de la iniciativa. "Sabemos que hay muchas más mujeres con talento y aspiraciones, apasionadas por el baloncesto, listas para contar historias impactantes y cautivadoras sobre nuestro deporte", afirmó en declaraciones facilitadas en el comunicado.

Todas las candidatas seleccionadas recibirán apoyo, orientación y formación de diversos profesionales de la FIBA en las distintas áreas de los medios de comunicación, y también tendrán la oportunidad de adquirir experiencia en los Torneos Clasificatorios para el Mundial femenino de 2026.

Además, para las seleccionadas en cada puesto esta experiencia se extenderá en la participación en la Copa del Mundo femennina 2026 que se celebra en Berlín (Alemania) el próximo mes septiembre, con roles de comentarista y creadora de contenido formando parte del equipo de producción de FIBA Media.