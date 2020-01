La fiebre en la plantilla del Sporting comienza a "remitir", pero los jugadores están "todavía débiles"

Publicado 05/01/2020 12:28:30 CET

MADRID, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los servicios médicos del Real Sporting de Gijón han informado de que la fiebre que ha afectado a la plantilla y que provocó la suspensión del partido contra el Real Zaragoza del pasado viernes ha comenzado a "remitir", pero que los jugadores están "todavía débiles" y que podrían no estar "ni al 70%" cuando este martes se juegue el duelo aplazado.

"Comienza a remitir la fiebre entre los jugadores y hoy se entrena el grueso del equipo, si bien Unai Medina, Borja López, Damián Pérez, Djuka y Cristian Salvador, todavía débiles, trabajan a menos ritmo", señaló el club este domingo, explicando que el lunes a las 12.00 horas el equipo se desplazará en autobús a la capital maña.

Así, los servicios médicos trabajan "contra reloj" y tratan de recuperar "al mayor número posible de jugadores" de cara a la convocatoria para el choque de La Romareda, de la vigésima segunda jornada de LaLiga SmartBank.

Este sábado, los doctores sportinguistas Antonio Maestro y Juan Cachero consideraban incluso "demasiado precipitado" jugar este martes. "Si tienen que jugar el martes, no van a estar ni al 70%", dijeron. "En el equipo hay en estos momentos cinco procesos agudos, cuatro entre remisión o incubación y dos que no estaban enfermos cuando se viajó el jueves a Zaragoza y que se han añadido a la lista, sin que podamos asegurar que no pueda producirse algún caso más", concluyeron.