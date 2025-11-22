Fiesta completa del Barça para inaugurar el Spotify Camp Nou

BARCELONA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha ganado este sábado al Athletic Club (4-0), en la jornada 13 de LaLiga EA Sports, para inaugurar el nuevo Spotify Camp Nou de la mejor manera, con un triunfo plácido ante un rival histórico que permite a los 'culers' amarrar los primeros 3 puntos en su regreso a casa y además irse a dormir como líderes de la competición, a la espera de lo que haga el Real Madrid contra el Elche este domingo.

Fueron cuatro goles del Barça, pero pudieron ser más, para celebrar por todo lo alto esta vuelta a casa, a un todavía en construcción Spotify Camp Nou en el que los primeros 45.157 espectadores pudieron cantar esas dianas de Robert Lewandowski, que abrió la lata para hacer historia, Ferran Torres por partida doble y Fermín López, con protagonismo también para un asistente Lamine Yamal.

Tras la victoria, el himno del club a todo trapo por los nuevos altavoces, salutación triunfal de los jugadores y un piromusical a oscuras para cerrar una fiesta de inauguración que lo tuvo todo. Sobre todo, porque en el verde los jugadores de Hansi Flick golearon. Y regresaron al equipo el portero Joan Garcia, titular, y el delantero Raphinha, que se llevó una de las ovaciones de la tarde al entrar en el 81'.

El gol inaugural tuvo la fuerza simbólica de las noches históricas. Tras una recuperación de Eric Garcia en campo rival, Robert Lewandowski --con el brazalete de capitán-- rompió la línea defensiva del Athletic y, tras marcharse de su marcador, definió con la zurda por bajo superando a Unai Simón. Fue el primer gol escrito en la nueva página del Spotify Camp Nou y sirvió además para desatar la euforia de una grada que llevaba mucho tiempo esperando este momento.

El Barça arrancó el partido con una marcha más, presionando arriba y recuperando en campo rival, lo que le permitió imponerse en los duelos y encontrar pronto profundidad. Antes del cuarto de hora ya había generado varias llegadas claras, especialmente en botas de Fermín López y Dani Olmo, en una doble ocasión que exigió a Unai Simón y que confirmó la tendencia dominante azulgrana ante un Athletic que se vio sorprendido en el inicio y obligado a replegar.

El Athletic reaccionó con su plan habitual: verticalidad por banda, transición rápida y participación constante de Nico Williams, el encargado de agitar el tramo central de la primera parte en todos los sentidos, ya que la afición blaugrana le dedicó varias sonoras pitadas recordando su fichaje frustrado del pasado verano.

Pero fue de la pierna derecha de Williams Jr. de la que nació la primera réplica visitante, seguida de dos llegadas peligrosas que obligaron a Joan Garcia a intervenir con reflejos. El conjunto de Ernesto Valverde incluso rozó el empate justo antes del descanso, en una secuencia de errores en salida del Barça que llevaron el suspense al área local, pero la pegada blaugrana frenó cualquier intento bilbaíno.

Ese zarpazo llegó en el momento decisivo. El 2-0 antes del descanso, obra de Ferran Torres tras un envío al espacio de Lamine Yamal con su firma, la de usar el exterior como si fuera un interior con guante, e hizo daño al rival, además de reforzar la creciente sensación de control del Barça. Y el golpe definitivo lo firmó Fermín nada más arrancar la segunda mitad, culminando una jugada asociativa que recordó a la versión más instantánea y fluida del equipo en noches grandes del tiki-taka en el anterior Camp Nou.

Con 3-0 y la expulsión por roja directa de Oihan Sancet --tras cazar por detrás, en la rodilla, a Fermín--, la segunda parte quedó para el disfrute local, para la pausa y para reencuentros esperados. Flick dio entrada a Araujo, Casadó, Bernal y Dro para dosificar esfuerzos, mientras la grada vivió el regreso de Raphinha tras casi dos meses fuera, aclamado y animado a buscar portería desde que pisó el césped. Hubo ocasiones claras de Dani Olmo y Lamine Yamal que pudieron ampliar la goleada antes de que Ferran Torres, ya en el descuento, cerrara la noche con el 4-0 definitivo.

Tras el pitido final, vuelta de honor, saludo ceremonial, himno a todo volumen y un espectáculo pirotécnico para sellar una inauguración que mezcló nostalgia, celebración y convicción. El Barça volvió a casa y lo hizo goleando, sonriendo y sumando tres puntos que le permiten irse a domir satisfecho y como líder provisional de esta LaLiga EA Sports.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: FC BARCELONA, 4 - ATHLETIC CLUB, 0 (2-0, al descanso).

--EQUIPOS.

FC BARCELONA: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde (Araujo, min.46); Eric Garcia (Bernal, min.74), Dani Olmo (Raphinha, min.81); Lamine Yamal, Fermín (Casadó, min.64), Ferran Torres; y Lewandowski (Dro, min.64).

ATHLETIC CLUB: Unai Simón; Gorosabel, Vivian, Laporte, Yuri; De Galarreta (Rego, min.55), Jaureguizar (Vesga, min.68); Berenguer (Adama, min.68), Sancet, Nico Wiliams (Navarro, min.56); y Unai Gómez (Guruzeta, min.56).

--GOLES.

1-0. Min.5, Robert Lewandowski.

2-0. Min.45+3, Ferran Torres.

3-0. Min.48, Fermín.

4-0. Min.90, Ferran Torres.

--ÁRBITRO: Sánchez Martínez (C.Murciano). Amonestó a De Galarreta (min.43), Gorosabel (min.73) en el Athletic Club. Expulsó a Sancet (min.54) en el Athletic Club con roja directa.

--ESTADIO: Spotify Camp Nou, 45.157 espectadores.