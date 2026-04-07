La FIFA abre un expediente disciplinario a la RFEF por los cánticos xenófobos en el España-Egipto

March 31, 2026, Barcelona, Barcelona, Spain: Supporters of Spain during an international friendly match between Spain and Egypt at RCDE Stadium on March 31, 2026 in Barcelona, Spain. - Europa Press/Contacto/David Ramirez

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La FIFA ha abierto este martes "un procedimiento disciplinario" contra la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por los incidentes ocurridos en el partido amistoso del pasado 31 de marzo entre España y Egipto en el RCDE Stadium, donde se pudieron escuchar cánticos xenófobos.

La Comisión Disciplinaria del organismo rector del fútbol mundial anunció que investigaría los hechos ocurridos en el estadio del RCD Espanyol, donde se pitó el himno egipcio antes del arranque del encuentro. Ya en el minuto 20, desde una de las gradas de fondo se coreó el cántico "musulmán el que no bote".

Tras ello, por megafonía se pidió que cesasen los cánticos, todo acompañado por un mensaje en los videomarcadores. "Se recuerda que la legislación para la prevención de la violencia en el deporte prohíbe y sanciona la participación activa en actos violentos, xenófobos, homófobos o racistas", se pudo leer en las pantallas del recinto barcelonés.

Posteriormente, tanto el seleccionador español, Luis de la Fuente, como el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, condenaron lo ocurrido, mientras que el delantero Lamine Yamal, el único mulsulmán de la selección española, calificó los incidentes como "una falta de respeto y algo intolerable".

La RFEF remitirá a la FIFA "un completo dosier en los próximos días", dentro del periodo de alegaciones señalado, en el que le informará "de todos los pasos dados durante el partido", remitiendo también "la documentación e informes" -de operaciones, seguridad, ticketing, coordinador de seguridad del club y conclusiones- solicitados por parte de la RFEF tras el encuentro. Además, también le reenviará los mensajes emitidos por megafonía, videomarcadores y en redes sociales.

"El informe mostrará el correcto proceder de la RFEF a raíz de los sucesos acaecidos en el estadio durante la primera parte del amistoso ante Egipto, y afianzará el trabajo que realiza la RFEF en línea con los principios y políticas que marca FIFA en la lucha contra el racismo y la violencia en el fútbol", destacó el organismo federativo.