La FIFA y adidas presentan TRIONDA, el balón oficial del Mundial 2026

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La FIFA y la marca alemana adidas presentaron este viernes el balón oficial del Mundial 2026, TRIONDA, inspirado en los coanfitriones del torneo y "con un diseño que encarna la unidad y la pasión" de Estados Unidos, Canadá y México.

El nombre TRIONDA se traduce del español como 'tres olas' y celebra el hecho de que, por primera vez, tres países anfitriones -Canadá, México y Estados Unidos- se unen para albergar el Mundial en 2026. "Es una belleza. Estoy feliz y orgulloso de presentarlo. Adidas ha creado otro balón icónico, con un diseño que encarna la unidad y la pasión de las naciones anfitrionas del próximo año", expresó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

El diseño del balón presenta una combinación de colores rojo, verde y azul que rinde homenaje a los tres países anfitriones, mientras que una nueva construcción de cuatro paneles con una geometría fluida reproduce las olas a las que hace referencia el nombre del balón. Estos paneles se conectan para formar un triángulo en el centro del balón, en un guiño a la histórica unión de las tres naciones anfitrionas.

La iconografía que representa a cada país anfitrión adorna el balón, con la hoja de arce para Canadá, un águila para México y una estrella para Estados Unidos, mientras que los adornos dorados rinden homenaje al trofeo del Mundial.

Además, TRIONDA presenta novedades, como una construcción de cuatro paneles con costuras intencionadamente profundas, creando una superficie que produce "una estabilidad óptima en vuelo al garantizar una resistencia suficiente y uniformemente distribuida a medida que el balón se desplaza por el aire", destacó la FIFA, que avanzó que los iconos en relieve "aumentan el agarre" al golpear o regatear en condiciones húmedas o mojadas.

La tecnología de balón conectado vuelve a estar presente en el balón, con un chip sensor de movimiento de última generación a 500 Hz que proporciona información sobre cada elemento del movimiento del balón. Esta tecnología envía datos al sistema de vídeo del árbitro asistente en tiempo real, mejorando la toma de decisiones de los árbitros.