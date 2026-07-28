La FIFA confirma que planea crear una filial para vender sus derechos comerciales

Archivo - 11 June 2026, Mexico, Mexico city: FIFA President Gianni Infantino presents the World Cup trophy during the opening ceremony of the 2026 FIFA World Cup, ahead of the Group A soccer match between Mexico and South Africa at the Azteca Stadium (Mex - Tom Weller/dpa - Archivo

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La FIFA ha anunciado este martes que planea ampliar la financiación para el desarrollo del fútbol a más de 10.000 millones de dólares -8.780 millones de euros- a través de FIFA Forward Enterprise (FFE), una nueva filial propiedad del organismo rector del fútbol mundial y controlado por él y con la que se abrirá la puerta a inversores privados.

"La FIFA está explorando la posibilidad de integrar los derechos comerciales de la FIFA -que abarcan la transmisión, el patrocinio, la venta de entradas y las licencias- con la gestión operativa de los torneos de la FIFA mediante la creación de FIFA Forward Enterprise. Se ha iniciado un proceso de consulta tras la recepción de una propuesta que busca aprovechar al máximo el potencial de los derechos de transmisión y los patrocinios de la FIFA en todos sus torneos de fútbol masculino, femenino y juvenil", señaló la FIFA.

Además, explicó que de crearse la empresa, una decisión que debe ser aprobada por las federaciones miembro, mantendría su control exclusivo y "la autoridad exclusiva sobre la gobernanza del fútbol, las competiciones, el calendario de partidos y todas las decisiones regulatorias y deportivas".

Este martes, The Times publicó que la FIFA, auspiciada por la entidad bancaria estadounidense JP Morgan, iba a crear una empresa para gestionar y vender participaciones de la Copa del Mundo y que el organismo rector del fútbol mundial sería el accionista mayoritario, con una privatización de entre el 20 y el 30% del capital de los torneos. La UEFA clamó contra esta decisión asegurando que nadie es "dueño del fútbol" y que por ello no es lícito "comerciar" con él.

"El fútbol es el deporte más popular del mundo y un extraordinario motor de desarrollo humano y social. Algunos aspectos del fútbol han transformado su popularidad en un notable valor comercial, y celebramos ese éxito y deseamos que continúe, porque impulsa todo el deporte. Nuestra labor es asegurar que el resto del fútbol crezca a la par: la FIFA existe para apoyar el desarrollo sostenible e inclusivo en todos los rincones del mundo", señaló el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Así, defendió que cada federación miembro debe "tener la oportunidad de acceder a una parte justa de la financiación disponible para forjar su propio futuro, decidiendo por sí misma en lugar de depender de otros". "Se trata de la democratización del fútbol a nivel mundial. Tenemos la intención de invertir fuertemente incluso en las regiones más pequeñas o remotas del mundo del fútbol, lugares que con demasiada frecuencia se pasan por alto. Cada asociación miembro de la FIFA, independientemente de su tamaño, recursos o ubicación geográfica, tendrá voz y la oportunidad de determinar su propio rumbo. El fútbol se ha convertido en un deporte verdaderamente global, por lo que sus beneficios deben sentirse en todo el mundo", apuntó.

Según la FIFA, de aprobarse la iniciativa cada una de las asociaciones miembro tendría 20 millones de dólares opcionales -17 millones de euros- en financiación excepcional e inmediata para proyectos especiales del nuevo Programa FIFA Fast Forward (FFFP); 20 millones en financiación Forward para el periodo 2027-2030 -actualmente presupuestados ocho millones de dólares-; 22 millones para el periodo 2031-2034; y 24 millones para el periodo 2035-2038.

"FFE recaudaría hasta 4.200 millones de dólares a finales de este año para financiar FFFP, con base en una valoración inicial de capital de 20.000 millones de dólares, mediante la cuidadosa selección de inversores a largo plazo que adquirirán participaciones minoritarias no controladoras en FFE. Todos los beneficios netos de FFE se reinvertirán en el fútbol a nivel mundial", explicó la FIFA.

Además, confirmó que JP Morgan ha sido contratado para trabajar mano a mano con el organismo, mientras que otros asesores, como OpenEconomics, están "en contacto con potenciales inversores a largo plazo". "El proceso se centra en conformar un grupo de inversores geográficamente diversificado que refleje la naturaleza global de la FIFA y del deporte; entre las manifestaciones de interés recibidas hasta la fecha se incluyen inversores de todas las principales regiones del mundo: Europa, América, Asia y África", expresó.