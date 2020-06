FIFA le recuerda a Trump que "todos" deben decir "no al racismo y a la violencia"

Fútbol.- La FIFA le recuerda a Trump que "todos" deben decir "no al racismo y a

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La FIFA le recordó este lunes al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que "todos" deben de decirle "no al racismo y a la violencia" y mostró su firme apoyo a la "tolerancia, respeto mututo y sentido común" ante este tema.

"No voy a seguir viendo mucho fútbol", respondió Trump a un tuit de Matt Gaetz, representante republicano en el Estado de Florida, en el que apuntaba que, en plena polémica en el país tras las muestras de solidaridad desde el mundo del deporte ante la muerte de George Floyd, que prefería que los Estados Unidos no tuviesen "un equipo de fútbol a tener un equipo de fútbol que no se pone de pie durante el himno nacional".

La Federación Estadounidense de Fútbol eliminó el pasado miércoles la norma que dicta que los jugadores deben permanecer en pie mientras suena el himno nacional, que veía "equivocada" y que "menoscababa el importante mensaje del 'Black Lives Matter'".

En un comunicado enviado a 'The Associated Press' para saber su opinión sobre estas palabras del mandatario americano, la FIFA recalcó que "apoya firmemente la tolerancia, el respeto mutuo y el sentido común cuando se debaten cosas tan importantes".

"La FIFA tiene una política de tolerancia cero ante incidentes que involucren cualquier forma de discriminación en el fútbol... Todos debemos decir no al racismo, no a la violencia", sentenció el ente presidido por Gianni Infantino.