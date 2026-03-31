La FIFA probará la 'Ley Wenger' para el fuera de juego en la Premier League canadiense

Archivo - 17 July 2025, Switzerland, Zurich: Gianni Infantino (R), President of FIFA, stands next to Arsene Wenger, former coach of Arsenal FC, ahead of the UEFA Women's Euro 2025 quarter-final soccer match between Sweden and England at Stadion Letzigrund - Sebastian Christoph Gollnow/dpa - Archivo

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Premier League canadiense, en colaboración con la FIFA, probará una regla alternativa para la detección del fuera de juego en el fútbol profesional, conocida como la 'Ley Wenger', a partir del 4 de abril, cuando comience la temporada 2026 en el país norteamericano.

Según un comunicado del organismo rector del fútbol mundial, la iniciativa llega tras las conversaciones mantenidas en la 140ª asamblea general anual de la 'International Football Association Board' (IFAB, por sus siglas en inglés), en la que se aprobaron medidas para "optimizar el ritmo de los partidos y reducir las pérdidas de tiempo, y se informó sobre los avances en curso en cuestión de ensayos y tecnologías relacionadas con la detección del fuera de juego".

Así, según el planteamiento revisado, el jugador atacante estará habilitado siempre que al menos una parte de su cuerpo con la que sea legal marcar gol (todas menos los brazos y las manos) esté en línea, o por detrás, del penúltimo defensor. Solo se considerará que el atacante está en fuera de juego si existe un espacio entre él y dicho defensor.

De hecho, el jugador atacante deberá estar completamente por delante del penúltimo defensor para que se indique el fuera de juego. "Mediante la introducción de un umbral visual más claro, el ensayo pretende restablecer una mayor ventaja ofensiva y favorecer el ritmo de los partidos", explicó la FIFA en su comunicado.

Arsène Wenger, director de Desarrollo del Fútbol Mundial de la FIFA e ideólogo de esta iniciativa, relató que se trata de "un proyecto piloto importante". "Con el ensayo de esta nueva interpretación en una competición profesional, podremos entender mejor sus efectos en términos de mejora de la claridad, de fluidez en el juego y de fomento del fútbol de ataque", defendió.

"Estamos deseando analizar los resultados de la fase de ensayo. Agradecemos a la Premier League canadiense y a la Federación Canadiense de Fútbol su disposición para ofrecer la competición y apoyar a la FIFA en este proyecto experimental", agregó.

Como parte del ensayo, la Premier League canadiense estrenará también el sistema de revisión en vídeo, "una tecnología accesible y económica para asistir en la toma de decisiones arbitrales fundamentales". Este sistema no conlleva la participación de un equipo arbitral de vídeo, por lo que no se comprueban de forma automática todos los incidentes revisables.

En su lugar, la responsabilidad recae sobre los entrenadores, que pueden solicitar una cantidad limitada de revisiones por partido cuando consideren que se ha cometido un "error claro, obvio y manifiesto" en incidentes que pudieran cambiar el curso de un partido, como la concesión o no de un gol, penaltis dudosos, rojas directas o casos de confusión de identidad. Además, el cuarto árbitro comprueba todos los goles por si se produce una infracción cometida por el equipo atacante en la jugada del gol.

Para solicitar una revisión, los entrenadores deben entregar una tarjeta al cuarto árbitro inmediatamente después de que se produzca el incidente para evitar retrasos innecesarios y cumplir con las Reglas de Juego, pues estas no permiten la modificación de las decisiones arbitrales una vez que el juego se ha reanudado.