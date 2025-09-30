FIFA sanciona a Serbia por incidentes discriminatorios en su partido contra Inglaterra

LONDRES 30 Sep. (PA Media/dpa/EP) -

La Federación Serbia de Fútbol ha sido multada por la FIFA con 80.000 francos suizos (más de 85.000 euros) y deberá jugar su próximo partido de clasificación para el Mundial con un aforo reducido a raíz de "comportamientos inapropiados y discriminatorios" durante la derrota por 5-0 ante Inglaterra.

El organismo rector del fútbol mundial destacó en nota de prensa los disturbios durante los himnos nacionales, el "uso de láseres y gestos, palabras y objetos inapropiados", así como el comportamiento discriminatorio de algunos aficionados en el choque que se celebró en el Estadio Rajko Mitic de Belgrado.

Además de la cuantiosa multa que deberá pagar, Serbia verá reducido al menos en un 20 por ciento el aforo de su próximo encuentro, contra Albania, un choque siempre de mucha tensión, el próximo 11 de octubre en la localidad de Leskovac.

"La Asociación Serbia de Fútbol acatará la decisión adoptada y tomará todas las medidas necesarias para evitar que se repitan incidentes similares en el futuro", declaró el organismo balcánico en un comunicado.