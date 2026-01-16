Figo: "Arbeloa es una apuesta de la directiva y hay que apoyarlo lo que resta de temporada"

Archivo - El exfutbolista portugués Luis Figo, embajador de Betfair. - BETFAIR - Archivo

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El exfutbolista portugués Luis Figo defendió que la decisión de Álvaro Arbeloa para el banquillo del Real Madrid es una "apuesta de la directiva y hay que apoyarlo lo que resta de temporada", aunque admitió que la salida de Xabi Alonso es "sorprendente" y "negativo para todos".

"Es una apuesta de la directiva y hay que apoyarle para lo que resta de temporada. Es una decisión del club", expresó el luso, ex jugador del Real Madrid y embajador de Betfair sobre la llegada del salmantino al banquillo merengue.

Figo afirmó que no está sorprendido por la destitución de Xabi Alonso vistas las informaciones que se estaban publicando sobre el técnico tolosarra. "Por todos los rumores que estaban saliendo últimamente... Ya no es tanta sorpresa", se sinceró.

"El cese es negativo para todos, no deja de ser una situación negativa para todos", valoró y sí reconoció que un relevo de entrenador en el Real Madrid se produzca en el momento en el que se ha producido la salida de Alonso. "La destitución de Xabi es una sorpresa porque, al final, estamos a mitad de temporada. En esas circunstancias no esperas que se cambie de entrenador. Incluso a pesar de haber perdido una competición (la Supercopa de España). Creo que por eso sí que es sorprendente", indicó.

Preguntado sobre la situación actual del Real Madrid, tras la eliminación en Copa del Rey en Albacete, Figo cree que "la prioridad es volver a la normalidad en todo". "Tras una salida de un entrenador, la estabilidad, en todos los sentidos, es importante. Porque todavía queda bastante temporada", señaló.

"El Real Madrid tiene dos competiciones importantísimas que puede ganar. Pero hay que mejorar en todos los aspectos", analizó el Balón de Oro en el año 2000. Y recordó los cambios de entrenador en el banquillo madridista entre 2003, la salida de Vicente del Bosque, y la de Figo en 2005, con cuatro técnicos.

Una situación "diferente" a la actual. "Yo tuve más cambios de entrenador en una sola temporada. Era n mundo diferente. Las decisiones las toman los que mandan y yo no opino en relación a lo que debe hacer el Real Madrid la próxima temporada", concluyó.