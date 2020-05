Figo: "Lo difícil de repetir es que los 'Galácticos' ganábamos porque los nombres no garantizan éxitos"

"En mi época había muchos candidatos al Balón de Oro, no sólo Messi y Cristiano"

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El exjugador del Real Madrid o FC Barcelona Luis Figo cree que los 'Galácticos' de su época en el club blanco consiguieron algo "difícil de repetir", que fue ganar y lograr éxitos juntando a varios Balones de Oro pese a que "muchas veces los nombres" no son un valor seguro y, tomando como referencia su inesperado trapaso en el verano de 2000 del Camp Nou al Santiago Bernabéu, advirtió que "en el fútbol nada es imposible" y que "siempre se pueden cometer locuras" para fichar a un futbolista.

"Lo difícil de repetir de esa época no solo sería juntar en el mismo equipo a tantos Balones de Oro, lo difícil de repetir es que ganábamos, ya que muchas veces los nombres no garantizan los éxitos", aseguró en una entrevista para la Revista Club del Deportista.

Figo, cuando fichó por el Real Madrid procedente del FC Barcelona en verano del año 2000, se acabó juntando en el conocido Real Madrid de los 'Galácticos' junto al inglés David Beckham, el francés Zinédine Zidane, el brasileño Ronaldo o el delantero español Raúl González.

"Fue una época muy bonita. Incluso el primer año, aún estando 'solo' porque fui el primer fichaje 'galáctico', ganamos LaLiga, que encima esa temporada estuvo muy disputada. La presión siempre me mantuvo despierto", se sinceró.

El portugués conquistó en 2000 el Balón de Oro, cuando tenía mucha más competencia que no los aspirantes de ahora. "Me acuerdo que 'Zizou' (Zidane) quedó segundo, porque yo el año anterior había quedado segundo y él lo había ganado. Entonces había muchos más candidatos, no solo Messi y Cristiano, para conseguir ese magnífico galardón. Era muy difícil ganarlo", reconoció.

Preguntado por el presente de Zidane como entrenador del Real Madrid y sus tres 'Champions' conseguidas, recalcó que ni él ni ningún 'Galáctico' pensaban que "iba a seguir como entrenador al terminar su carrera". "Pero está claro que ha sido una decisión acertada, ¿no? Zidane ha ganado mucho y lo seguirá haciendo, y me alegro mucho por él", confesó.

Y, sobre Cristiano Ronaldo, considera que todavía se le echa de menos en el club blanco. "Cristiano ha hecho grande al Madrid y el Madrid le ha hecho grande a Cristiano. Cualquier equipo querría tenerlo, porque es un jugador que te asegura gol, que es lo más importante. Y no pocos, como bien sabemos", recordó.

Sobre su pasado, sobre esa salida del Barça al eterno rival que le convirtió en traidor en Barcelona, no olvida que fue una "locura" que todavía se podría repetir hoy día, aunque las altas cláusulas de rescisión puedan impedir otro 'caso Figo'.

"Puede que sea más difícil, pero nada es imposible en el fútbol. Quién iba a decir hace 20 años que se iba a pagar tanto por un jugador. Los clubes toman más precauciones en este sentido, con la inclusión de cláusulas de rescisión muy altas, pero locuras siempre se pueden cometer. Yo siempre pensé que nadie sería capaz de pagar mi cláusula", recordó.

Y, sobre su primer partido en el Camp Nou vestido de blanco, en octubre de 2000, cuando le lanzaron una cabeza de cochinillo entre otros objetos desde la grada, opina que se caldeó demasiado por culpa, en parte, de la prensa.

"No se puede negar que el partido iba a ser, digamos, especial, pero no con las dimensiones que adquirió. La prensa, lógicamente por intereses propios, calentó el partido de la forma que lo hizo, pero cada uno es libre de actuar en la forma que piensa", relativizó.

SOBRE EL CORONAVIRUS

Figo lamentó que la política, o el comportamiento del ser humano, no hayan estado a la altura de las circunstancias. "Las diferencias políticas, a las que nos tienen acostumbrados; la mala gestión de la pandemia... Situaciones nuevas frente a un virus que nos alteró nuestra rutina, nuestra vida y que ha traído muchos problemas económicos a toda la sociedad", argumentó.

"Creo que el ser humano está haciendo algo mal, y que estas situaciones no ocurren por casualidad. No sé si salgo reforzado en algún aspecto, quizás sí, en ver lo que las cosas pueden cambiar de un día para otro, en dar más valor a un paseo, a un abrazo, a tomar una caña con amigos, a respirar aire puro", sentenció.