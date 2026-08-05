Figo pide la dimisión de Infantino: "Ha mentido y ha tratado de beneficiarse a costa del fútbol"

Archivo - September 22, 2025, Paris, Le-De-France, France: September 22, 2025, Paris, France: 2000 Ballon d'Or winner Luis Figo on the red carpet in the ThÃÃtre du ChÃtelet. - Europa Press/Contacto/Mickael Pinta - Archivo

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El exfutbolista portugués Luis Figo pidió este miércoles la dimisión del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, acusándole de haber "mentido" y de haber "tratado de beneficiarse a costa del fútbol", después de proponer la venta de participaciones del Mundial a inversores privados, plan en el que finalmente dio marcha atrás.

"Hoy me uno a los demás de nuestro deporte y pido que Gianni Infantino dimita como presidente de la FIFA. Él ha degradado el cargo que prometió elevar, además de haber mentido, engañado y tratado de beneficiarse a sí mismo a costa del fútbol que supuestamente debe servir", denunció Figo en su cuenta de 'X'.

Infantino está en el foco de la polémica tras proponer un proyecto para vender el 20% de los derechos comerciales de las competiciones de la FIFA a una filial, llamada FIFA Forward Enterprise (FFE), en la que podría intervenir inversores privados. Un plan en el que dio marcha atrás y que ha recibido el rechazo de federaciones, ligas y otros actores del mundo del fútbol.

"Ha perdido el apoyo de su personal, de sus asesores más cercanos, de la gran mayoría de personas que dedican su vida a este deporte e incluso, al parecer, del ganador del Premio de la Paz de la FIFA (refiriéndose al presidente de Estados Unidos, Donald Trump)", aseguró el exfutbolista luso. "Es demasiado tarde para salvar su dignidad, pero no lo es para salvar el fútbol. Debe irse. Ahora", sentenció.