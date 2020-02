Figo "Quedan tres meses y la diferencia entre el Real Madrid y el Barça no es nada"

Publicado 16/02/2020 18:31:50 CET

BERLÍN, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El exfutbolista portugués Luis Figo advirtió que todavía "queda mucho" y que "la diferencia no es nada" entre el Real Madrid y el FC Barcelona para decir actualmente quien es el favorito para ganar LaLiga Santander.

"Queda mucho y esto cambia tanto de semana en semana. Quedan tres meses de Liga y la diferencia no es nada", expresó Figo a los medios españoles presentes en Berlín para la gala de los Premios Laureus, organización de la que es miembro de su Academia.

Dentro de dos semanas será el Clásico en el Santiago Bernabéu y el exmadridista ve "un poco más favorito" al conjunto blanco "porque juega en casa y siempre es un factor a favor" "Pero en los Clásicos todo puede pasar jugando en casa o fuera y estando mejor o peor", advirtió.

Lo que tiene claro es que Zinédine Zidane no lo puede estar haciendo "mejor", aunque recordó que "esto es fútbol y no se puede ganar siempre". "Tiene confianza en lo que está haciendo y en sus jugadores, la demostración es lo que ha ganado", comentó, reconociendo que Brahim Díaz es "bueno", que Vinicius le "gusta" y que Rodrygo "tiene gol". "Todos son buenos, si no, no estarían allí", remarcó.

Por otro lado, Figo opinó sobre el conflicto generado en el FC Barcelona por la respuesta de Leo Messi al secretario técnico Eric Abidal. "Mi opinión personal es que no creo que se pueda ir del Barça. Si no se ha ido antes, ahora con 32 años dónde va a estar mejor", consideró.

En este 2020 se cumplirán 20 años de su fichaje por el Real Madrid y el pago de más de 10.000 millones de las antiguas pesetas, un traspaso que "cambió el mundo del fútbol porque se pagó mucho y quizá fuese un punto de inflexión en el mercado porque que hasta entonces no había pasado y nadie diría que se moverían las cifras que se mueven hoy".

"Mi precio nunca fue una presión para hacer lo que tenía que hacer, y aunque el cartel de ser el más caro de la historia en ese momento siempre los tienes, cuando estaba jugando no estaba pensando en si costaba, 60, 40 ó 30", añadió el portugués, que bromeó al referirse a cual podría ser su precio ahora. "A lo mejor no costaría nada", replicó con una sonrisa.

Además, nunca tuvo la sensación de haberse equivocado. "Siempre he intentado no arrepentirme de mis decisiones. Si las cosas no me hubieran ido bien quizá, pero como me fueron bien creo que tomé la decisión acertada", subrayó.

Sobre su paso por aquel vestuario con los 'Galácticos', Figo cree que fue clave que cada uno supiese "su rol y su responsabilidad". "Y si no fuera así, no habríamos obtenido éxito. Seguimos en contacto como amigos, fue una relación sana", confesó.

El exjugador recalcó que siempre hay "generaciones que producen más o menos talento" y que en la actualidad Kylian Mbappé y Neymar son "los dos con más prestigio", mientras que aclaró que no conoce "mucho" a su compatriota Joao Felix. "El año pasado despuntó y le fiché el Atlético. Es joven y ahora tiene que crecer, evolucionar su características, adaptarse y expresar su talento", comentó.

El portugués también habló de la vuelta la semana que viene de la Liga de Campeones. "Veo al Liverpool fuerte, pero esto una carrera en la que no cuenta mucho lo que has hecho anteriormente, todo puede pasar", declaró.

"Siempre es un placer formar parte de la Academia Laureus. Estos son unos premios que coronan un año impresionante para el deporte individual y colectivo, además es un año especial por el 20 aniversario", sentenció preguntado por su papel en la organización.