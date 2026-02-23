Figo: "Si los caminos de Mourinho y el Real Madrid se cruzan, habrá que ver cómo sale"

Archivo - El exfutbolista portugués Luis Figo, embajador de Betfair. - BETFAIR - Archivo

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El exfutbolista portugués Luis Figo afirmó que "dirá el destino" si el técnico luso José Mourinho vuelve al Real Madrid y, entonces, "habrá que ver cómo sale", al mismo tiempo que confesó que le "sorprendió" que Zinédine Zidane "quisiera ser entrenador, porque tenía un carácter más introvertido".

"A José (Mourinho) le conozco desde hace muchos años, porque yo lo cogí con Bobby Robson como traductor en el Sporting, después lo tuve de traductor y segundo en el Barcelona, tanto con Robson como con Van Gaal. Por último, tuve la felicidad de encontrarlo en el Inter y me quedé un año más para trabajar con él", reconoció el embajador de Betfair, que señaló que Mourinho "está destinado, lógicamente, a que un día tenga la oportunidad de entrenar a la selección portuguesa".

Sobre la posibilidad de que el de Setúbal regrese al club que entrenó entre 2010 y 2013 regresa al banquillo blanco, expresó que "eso lo dirá el destino". "Si sus caminos se cruzan, habrá que ver cómo funciona", comentó Figo sin descartar que sea una opción encima de la mesa.

El Balón de Oro en el año 2000 confesó que le habría encantado que en algún momento de su etapa como jugador lo hubiera entrenado alguno de los que fueron sus compañeros de equipo. "Me habría gustado conocer la diferencia entre cuando eran jugadores y luego como entrenadores de renombre, como Guardiola Zidane, Raúl o Luis Enrique", explicó.

"Me sorprendió que 'Zizou' quisiera ser entrenador, pero porque tenía un carácter más introvertido. No me podía imaginar en ese momento que le gustaría y que pudiera llegar a tener tanto éxito como entrenador. Pero en verdad, de Guardiola, Raúl, Luis Enrique, etcétera, de todos más o menos me lo podía imaginar. Unos más que otros por su perfil, su carisma, su inquietud, pero todos comparten que están locos por el fútbol", agregó.

Además, Figo reveló que, de esos excompañeros, le sorprendió que Fernando Hierro no tomara el camino de los banquillos de forma definitiva. "Hierro era un capitán, un líder. Habría sido un buen entrenador, pero finalmente escogió irse más por la vertiente de la dirección deportiva", comentó.

El embajador de Betfair admitió que él decidió no ser entrenador porque conoce "demasiado bien a los jugadores". "Hablando en serio, cuando terminé el fútbol acabé muy cansado mental y físicamente. Necesitaba una transición y acabé decantándome por la gestión administrativa", matizó.

"Me gustan muchos los entrenadores holandeses que he tenido: Cruyff, Van Gaal... A mí Cruyff me fascinó cuando llegué al Barcelona. Su filosofía de jugar bien, de posicionamiento, de ir al ataque. Tuve la suerte de entrenar con él en su último año de su carrera", señaló.

Aunque su entrenador ideal sería "una mezcla de la metodología de Mourinho, el manejo de grupo de Scolari, la formación de Carlos Queiroz y la sabiduría de Del Bosque". "Eso sería, para mí, el entrenador perfecto", reiteró.

"Del Bosque fue clave en mi llegada al Real Madrid. Por la situación que se dio y por todo lo que me ha enseñado. Fue una sorpresa muy grande (su salida del banquillo merengue). Nadie lo esperaba y yo, mucho menos. El cambio para mí fue delicado, porque llegó Carlos Queiroz y por las circunstancias que hubo", deslizó.