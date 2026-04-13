Figo: "Si hay un equipo con la grandeza y la calidad para remontar en Múnich es el Real Madrid"

Archivo - El exfutbolista portugués Luis Figo, embajador de Betfair. - BETFAIR - Archivo

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El exfutbolista portugués Luis Figo sabe de la dificultad que tiene el Real Madrid para remontar este miércoles en el Allianz Arena la derrota por 1-2 ante el Bayern Múnich alemán y pasar a las semifinales de la Liga de Campeones, pero apela a su "grandeza y calidad" para que lo pueda conseguir en una vuelta donde necesitará tener "eficacia".

"Sin duda, es una eliminatoria difícil y el 1-2 es un resultado complicado de dar la vuelta, pero si hay un equipo con la grandeza y la calidad para conseguirlo, ese el Real Madrid. Por eso, a pesar del resultado desfavorable del Bernabéu y de la historia que tiene esta competición, creo que el Real Madrid puede pasar a semifinales", apuntó Figo en declaraciones facilitadas por la casa de apuestas 'Betfair' de la que es embajador.

El exjugador del Real Madrid tiene claro que "la eficacia es sin duda importante y más en un partido como éste". "Además, se juega fuera de casa y con desventaja en el primer partido. Es obvio que, si Vinicius y Mbappé son eficaces y están acertados, será mucho más fácil conseguir un resultado positivo. Pero, lo importante es sostener la fuerza del ataque del Bayern, no sufrir y tener, cuanto antes, el control del partido", expresó.

Figo no esconde que la baja por sanción del francés Aurelien Tchouaméni es "llamativa" porque el mediocentro "es un jugador importante en el equilibrio del equipo". "Pero creo que el Real Madrid tiene variantes para sustituirlo", advierte.

En este sentido, considera que el inglés Jude Bellingham podría ocupar este hueco en el once. "Ha demostrado en el partido de la ida en el Bernabéu que ha entrado muy bien desde el banquillo y que tiene calidad de sobra para poder ser desequilibrante y cambiar el resultado. Para mí, Bellingham siempre debería estar en el campo, lógico", recalcó el Balón de Oro del año 2000.

El exjugador también del FC Barcelona, Inter o Sporting Portugal no se olvida del Bayern, del que destacó al extremo francés Michael Olise, que ya hizo "un 'partidazo'" la semana pasada en el Santiago Bernabéu y que "tiene una calidad increíble". "Me encanta cómo jugador y si sigue su proyección, será siempre un candidato al Balón de Oro. Es un extremo único ahora mismo y juega en un equipo 'top' como el Bayern de Múnich. ¿Si podría jugar en el Real Madrid? Tiene calidad para jugar en cualquier equipo del mundo", sentenció.