Figo: "Vitinha tiene todas las condiciones para ganar el Balón de Oro"

Archivo - El exfutbolista portugués Luis Figo, embajador de Betfair. - BETFAIR - Archivo

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

"Si Portugal hace un gran Mundial, Vitinha tiene todas las condiciones para poder ganar el Balón de Oro. Ya ha conquistado esta temporada la Champions y la Liga francesa, y eso siempre cuenta cuando llegan este tipo de reconocimientos", dijo el luso, embajador de Betfair.

El ganador del Balón de Oro en el año 2000 analizó a Vitinha, "un futbolista muy dinámico, con un gran pase, una visión de juego extraordinaria y una calidad técnica muy alta". "Además, construye muy bien desde la primera fase del juego. Sin duda es uno de los jugadores que puede marcar diferencias en este Mundial", agregó.

Además, reconoció que el francés Michael Olise le gusta "muchísimo", porque es "uno de los mejores jugadores del mundo en su posición". "Es un futbolista desequilibrante, muy fuerte en el uno contra uno, con una enorme capacidad de regate y también con mucho gol. Es un jugador diferencial", comentó.

"Es que no sólo crea peligro, es que también finaliza las jugadas y aporta cifras importantes. Sí, sin duda será un jugador diferencial y de los que seguir de cercan el Mundial", elogió al extremo galo, jugador del Bayern de Múnich.

En clave madridista, Figo cree que el Mundial es una oportunidad para que Kylian Mbappé y Vinícius Júnior puedan "dejar atrás una temporada complicada a nivel colectivo". "Ha sido una temporada decepcionante en cuanto a títulos, pero eso no significa que el Mundial vaya a ser igual. Cuando un jugador llega a su selección, el contexto y las sensaciones cambian completamente. El Mundial es una oportunidad para brillar y conquistar un título importante y demostrar de nuevo su talento", añadió.

Para Figo, España es "una de las grandes favoritas para ganar este Mundial", ya que es "una de las selecciones más fuertes del torneo por la calidad individual que tiene en todas sus líneas". "Cuenta con futbolistas que juegan en los mejores clubes del mundo. Y tienen experiencia, talento. Llevan mucho tiempo compitiendo juntos en la selección, algo que siempre es una ventaja importante", confesó.

"Portugal también tiene una generación extraordinaria. Creo que contamos con una de las mejores selecciones del mundo y llegamos a este Mundial con mucha ilusión y confianza. Esperamos estar a la altura de las expectativas y conseguir nuestros objetivos", zanjó.