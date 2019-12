Figo: "Yo jugué en el Camp Nou y mi seguridad no estaba garantizada"

Publicado 05/12/2019 14:53:54 CET

El exjugador del Real Madrid y FC Barcelona Luis Figo se mostró algo contrario al cambio de fecha que sufrió el Clásico por la situación política en Catalunya y recordó que su "seguridad no estaba garantizada" cuando tuvo que ir por primera vez al Camp Nou tras su fichaje por el conjunto madridista.

"Yo jugué en Barcelona y mi seguridad no estaba garantizada", remarcó Figo durante la presentación este jueves del partido benéfico entre leyendas de la selección y del fútbol mundial del próximo 21 de diciembre en el Wanda Metropolitano.

El portugués vivió un recibimiento muy duro por parte de la afición culé el 23 de noviembre de 2002, muy molesta por su fichaje por el Real Madrid, después del pago de la cláusula y en cumplimiento de la entonces promesa electoral de Florentino Pérez de ficharle si era elegido, como así fue.

Una sonora pitada, billetes falsos con su foto, o el icónico lanzamiento de una cabeza de cochinillo cuando iba a lanzar un córner fueron algunas de las acciones que sufrió y que le costaron al Barça, aunque finalmente fueron retirados, dos partidos de cierre de su estadio.

Además, y pese a los mensajes lanzados y las acciones previstas desde la plataforma Tsunami Democàtic para el 18 de diciembre, cree que se debe mantener el partido. "No veo el porqué de no de jugarlo. En mi opinión, cambiar fechas de partidos tan importantes es dar fuerza a la gente que se quiere reivindicar", advirtió.

El exblaugrana también se refirió a las declaraciones del francés Emanuel Petit diciendo que había sufrido racismo en el vestuario del Barça por no ser catalán. "Yo nunca he sentido ningún tipo de racismo en el vestuario. Me llevaba bien con los catalanes y los españoles, y era extranjero. En un vestuario normalmente hay buen ambiente", zanjó.

Del mismo modo opinó Albert Luque, al que le "sorprende un poco" esta reacción del francés. "Fueron compañeros míos y está muy lejos de lo que dice. No entiendo esas declaraciones. He compartido vestuario con un 60 por ciento catalanes y ninguno iba por ahí", aseveró.