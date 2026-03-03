Filipe Luis deja de ser el entrenador del Flamengo

Archivo - 28 June 2025, US, Miami Gardens: Flamengo coach Luis Filipe sits on the podium during a press conference at the Hard Rock Stadium, answering journalists' questions ahead of the FIFA Club World Cup round of 16 soccer match between CR Flamengo and - Sven Hoppe/dpa - Archivo

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Flamengo brasileño rescindió este martes el contrato del técnico Filipe Luis, que le unía al club como entrenador del primer equipo, de forma inesperada pocas horas después de que ganasen 8-0 al Madureira y lograsen la clasificación a la final del Campeonato Carioca.

Según avanzó ESPN Brasil, la noticia ha pillado por sorpresa al hasta ahora entrenador de la entidad que en una reunión con el presidente, Luiz Eduardo Baptista, le informó de la decisión. Y es que al parecer las declaraciones del brasileño acerca de las críticas de la afición fue una "referencia indirecta a la desconfianza que recibió desde sus primeros días como entrenador del club". Además, las derrotas ante Corinthians en Supercopa de Brasil y frente a Lanús en la final de la Recopa Sudamericana no han ayudado a cambiar de idea.

Así, Filipe Luis deja la entidad tras llegar en septiembre de 2024 sustituyendo a Adenor Leonardo Bacchi 'Tite' y tras 101 partidos en el banquillo. El pasado mes de diciembre, bajo su batuta, el Flamengo levantó la Copa Libertadores.