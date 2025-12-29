Filipe Luís renueva como entrenador de Flamengo hasta diciembre de 2027

Archivo - 28 June 2025, US, Miami Gardens: Flamengo coach Luis Filipe sits on the podium during a press conference at the Hard Rock Stadium, answering journalists' questions ahead of the FIFA Club World Cup round of 16 soccer match between CR Flamengo and - Sven Hoppe/dpa - Archivo

MADRID, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El técnico brasileño Filipe Luís ha renovado este lunes su contrato como entrenador del Clube de Regatas do Flamengo, con el que consiguió ganar la Copa Libertadores esta temporada y con el que amplía su vinculación hasta diciembre de 2027.

La renovación supone la continuidad de la larga historia entre Filipe Luís y el Flamengo. El ex jugador colchonero defendió la camiseta de Flamengo como jugador, y ahora lo hace dirigiendo al equipo durante uno de los periodos más exitosos de su historia, logrando una Copa Libertadores, un Brasileirao, una Copa de Brasil y la Supercopa Brasileña.

"Con la renovación de Filipe Luís, el Flamengo reafirma su convicción en la continuidad del trabajo realizado y trabajará firmemente para que los próximos años estén marcados por aún más éxitos, crecimiento profesional y conquistas", apunta el comunicado ofrecido por el club de Río de Janeiro.

Por su parte, el director ejecutivo de Flamengo, José Boto, apuntó que la renovación fue posible por el "deseo genuino de continuar el proyecto" por ambas partes. "Hay una voluntad conjunta de converger intereses y construir un acuerdo equilibrado y sostenible que cumpliera con los deseos del entrenador, pero también con las políticas de gobierno del club establecidas por el presidente", añadió.