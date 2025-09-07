La final entre Alcaraz y Sinner del US Open se retrasa media hora por las medidas de seguridad

Carlos Alcaraz of Spain celebrates his semifinal victory against Novak Djokovic of Serbia on day 13 of the 2025 US Open Tennis Championships, Grand Slam tennis tournament on September 5, 2025 at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Mea - Jean Catuffe / DPPI / AFP7 / Europa Press
MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -
La final de este domingo del Abierto de los Estados Unidos de tenis entre el español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner se ha retrasado media hora por las medidas de seguridad y arrancará a partir de las 20.30, hora peninsular española.
"Como resultado de las medidas de seguridad implementadas y para garantizar que los aficionados tengan tiempo adicional para llegar a sus asientos, hemos extendido la hora de inicio del partido a las 14:30", explicó el US Open en su perfil oficial de 'X'.
Este retraso y aumento de la seguridad se puede deber a que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, va a asistir a esta final en Flushing Meadows entre el tenista murciano y el número uno del mundo.