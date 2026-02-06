La final de la Copa del Rey se disputará el fin de semana del 18 y 19 de abril en La Cartuja

Estadio de La Cartuja en Sevilla. - RFEF

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La final de la Copa del Rey Mapfre 2025-26 se disputará el fin de semana del 18 y 19 de abril en el Estadio de La Cartuja de Sevilla, según informó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y tras el acuerdo alcanzado con LaLiga para el traslado de la jornada 32 de LaLiga EA Sports.

La RFEF confirma que el fin de semana del 18 y 19 de abril, el anterior al inicialmente previsto, será en el que se celebre la final de la Copa del Rey, para así no coincidir con el sábado de la Feria de Abril, el 25 de ese mismo mes, y que no haya complicaciones logísticas en la ciudad.

Sin embargo, la RFEF no confirma el día concreto del partido que decidirá el título copero, ya que el Real Betis podría avanzar a los cuartos de final de la Europa League, un cruce que se celebraría el 9 y el 16 de abril, con los verdiblancos como locales en la vuelta, en una fecha muy cercana a ese fin de semana de la final.

Además, la final se podrá disputar el 18 ó 19 de abril por el acuerdo entre la RFEF y LaLiga, por el que "se ha procedido al ajuste del calendario de competición, con el traslado de la Jornada 32 de LaLiga EA Sports", según un comunicado de la patronal.

"Durante la mañana de este viernes, la Comisión Delegada de la RFEF ha aprobado, mediante votación, el adelanto de la final del Campeonato de España/Copa de S.M. el Rey Mapfre 2026, que se disputará finalmente el fin de semana del 18 y 19 de abril en el estadio de La Cartuja (Sevilla)", informó LaLiga.

Según el comunicado, esta decisión responde a "la necesidad de garantizar la seguridad ante la acumulación de eventos previstos inicialmente para esa fecha en la capital hispalense y localidades cercanas".

Como consecuencia de este cambio, se ha aprobado asimismo el traslado de la Jornada 32 de Primera División, que pasará a disputarse el fin de semana del 25 y 26 de abril, cuando estaba previsto que se disputara la final copera.

"LaLiga continuará trabajando de manera coordinada con la RFEF y los clubes para garantizar el correcto desarrollo de la competición y la mejor planificación posible del calendario deportivo", concluyó el comunicado de LaLiga.