Las Finales de la WTA sortean sus grupos con Gauff con Sabalenka y Anisimova con Swiatek

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La WTA realizó este martes el sorteo de sus grupos de individuales y dobles de las Finales que acogerá Riad, capital de Arabia Saudí, del 1 al 8 de noviembre y con las ocho mejores tenistas y parejas de la temporada en el circuito.

Según indicó la WTA, para celebrar el 50º aniversario de su ranking mundial, los grupos de este año llevan el nombre de las leyendas del circuito que han ocupado el puesto número 1 en individuales y dobles durante más semanas.

Así, en el cuadro individual en el Grupo Stefi Graff estará la número uno mundial, la bielorrusa Aryna Sabalenka, que tendrá como rivales a las estadounidenses Coco Gauff, ganadora en 2024, y Jessica Pegula, tercera y quinta favorita, respectivamente, y a la italiana Jasmine Paolini, octava.

Por otro lado, en el Grupo Serena Williams estará la número dos del ranking, la polaca Iga Swiatek, acompañada por las estadounidenses Amanda Anisimova y Madison Keys, cuarta y séptima cabezas de serie respectivamente, y la kazaja Elena Rybakina, sexta.

Además, en dobles, el Grupo Martina Navratilova estará formado por las parejas Sara Errani-Jasmine Paolini, Veronika Kudermetova-Elise Mertens, Hsieh Su-Wei-Jelena Ostapenko y Asia Muhammad-Demi Schuurs, y el Grupo Liezel Huber por Katerina Siniakova-Taylor Townsend, Gabriela Dabrowski-Erin Routliffe, actuales campeonas, Mirra Andreeva-Diana Shnaider, y Timea Babos-Luisa Stefani.

La ceremonia del sorteo contó con la presencia de la extenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza, directora de estas Finales de la WTA, junto con Coco Gauff y Amanda Anisimova, y la pareja de dobles Gabriela Dabrowski y Erin Routliffe: