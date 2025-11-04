La Fiorentina destituye a Stefano Pioli tras su mal inicio de temporada

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ACF Fiorentina ha confirmado la destitución de Stefano Pioli como entrenador del primer equipo debido a su mal inicio de temporada, ya que el conjunto 'viola' es colista en la Serie A con cuatro puntos después de 10 jornadas ya disputadas.

Así lo anunció este martes la entidad florentina en su página web. "El club desea agradecerle a él y a su equipo la profesionalidad demostrada durante su etapa en la Fiorentina", subrayó la nota de prensa.

"Daniele Galloppa se hará cargo del primer equipo de forma interina, a partir del entrenamiento de esta tarde", concluyó el breve comunicado de la 'Fiore' respecto al sustituto provisional de Pioli a tan solo dos días de enfrentarse al Mainz 05 en la liguilla de la Conference League.