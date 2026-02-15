La Fiscalía alemana investiga mensajes de odio contra deportistas alemanes en los Juegos

06 February 2026, Italy, Milan: German team is led by flag bearer Leon Draisaitl at San Siro Olympic Stadium during the opening ceremony of the Olympic Winter Games Milano-Cortina 2026. Photo: Michael Kappeler/dpa - Michael Kappeler/dpa

CORTINA D'AMPEZZO (ITALIA), 15 Feb. (dpa/EP) -

Fiscales alemanes han iniciado procedimientos legales contra autores de mensajes de odio contra deportistas alemanes participantes en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo, informó este domingo el Comité Olímpico Alemán (DOSB, por sus siglas en alemán).

"Durante los Juegos de Invierno se han recibido numerosos mensajes y comentarios claramente inapropiados", declaró Olaf Tabor, jefe de misión del DOSB en Milano-Cortina 2026.

El Comité Olímpico germano utiliza inteligencia artificial (IA) para filtrar los mensajes de odio en internet, y todos los deportistas pueden activar el filtro en sus redes sociales si lo desean.

"Cualquier persona que compita por Alemania merece la mayor protección posible", declaró el presidente del DOSB, Thomas Weikert, antes de los Juegos Olímpicos que se celebran actualmente en Italia.

Observaciones previas indican que el uso de IA es necesario. "Las cifras son significativas", afirmó Tabor, citando aproximadamente 1.300 casos registrados hasta la fecha durante los Juegos. Añadió que el pronóstico es que la situación "no mejorará, sino que empeorará".

El DOSB ya ofreció a sus deportistas apoyo mediante IA en los Juegos Olímpicos de Verano de París 2024. Entonces, se filtraron alrededor de 4.000 mensajes de odio. "El sistema de IA reconoce insultos, amenazas, así como contenido racista, sexista y discriminatorio en tiempo real, en hasta 30 idiomas y 25 categorías", anunció el Comité Olímpico germano.

En colaboración con la Oficina Central encargada de la lucha contra los delitos en internet, el contenido especialmente ofensivo es remitido a las autoridades investigadoras.

En los Juegos Olímpicos de Invierno, la esquiadora Emma Aicher, el campeón olímpico de saltos de esquí Philipp Raimund y la biatleta Vanessa Voigt, entre otros, llamaron la atención sobre los mensajes de odio. Voigt incluso decidió tomarse un descanso de las redes sociales. "Ahora todo estará tranquilo; mi atención está en otra parte. Las personas que realmente importan saben cómo contactarme", escribió.