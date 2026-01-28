La Fiscalía colombiana investiga al exciclista Lucho Herrera por la desaparición de cuatro personas

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El exciclista colombiano Luis Alberto Herrera, y su hermano Rafael, están siendo investigados por la Fiscalía de su país después de que este miércoles se anunciara el proceso por la desaparición de cuatro personas en la zona rural de Fusagasugá hace 23 años.

"La Fiscalía abrió investigación contra Luis Alberto y Rafael Herrera Herrera como presuntos responsables de la desaparición de cuatro personas en zona rural de Fusagasugá (Cundinamarca), el 23 de octubre de 2002", dice en un comunicado el organismo del poder judicial colombiano.

A Lucho, que en el año 2000 estuvo 24 horas secuestrado por las FARC, y su hermano "se les atribuye haber contactado a integrantes de las extintas Autodefensas Campesinas del Casanare para que se llevaran en contra de su voluntad a un grupo de habitantes de predios aledaños a las propiedades de la familia Herrera Herrera".

El famoso deportista colombiano estaba en el radar del juzgado penal de la localidad donde presuntamente sucedieron los hechos desde el año pasado, cuando se solicitó la investigación a la Fiscalía. A Lucho Herrera, nacido en Fusagasugá, se le relacionó con paramilitares, pero según recoge el diario 'El Tiempo', su defensa lleva años negando nada que ver con la desaparición de sus vecinos.