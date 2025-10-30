El Flamengo de Saúl Ñíguez y Filipe Luis, primer finalista de la Copa Libertadores

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Flamengo brasileño se ha convertido este miércoles en el primer finalista de la Copa Libertadores 2025 tras empatar en el partido de vuelta de semifinales (0-0) frente a Racing Club de Avellaneda argentino, haciendo buena la victoria conseguida en el partido de ida (1-0) gracias al gol anotado en propia portería por el defensor argentino Marcos Rojo.

El Flamengo, equipo con sabor colchonero ya que está entrenado por el exlateral brasileño del Atlético Filipe Luis y donde juegan también otros ex como el español Saúl Ñíguez y el brasileño Samu Lino, consiguió aguantar en el estadio Juan Domingo Perón de Avellaneda el resultado favorable de la ida para meterse en la quinta final de su historia en la competición. Será el cuarto partido por el título para ellos en los últimos siete años tras las alcanzadas en 2019, 2021 y 2022, consiguiendo levantar el trofeo en dos de ellas.

Una vuelta de semifinales en la que el equipo brasileño tuvo que hacer un ejercicio de resistencia tras quedarse con un jugador menos por la expulsión del exjugador del Real Valladolid Gonzalo Plata en el minuto 56. Ahí, emergería la figura del guardameta argentino Agustín Rossi que, con cuatro paradas, disiparía el conato de remontada del equipo local.

En la gran final, el conjunto rubro-negro, en el que figuran ilustres del fútbol europeo como Danilo, Jorginho o Alex Sandro, se medirá en la final al ganador de la semifinal entre LDU Quito y Palmeiras. Una eliminatoria, de momento, favorable para el conjunto ecuatoriano, campeón en 2008 y que tratará de evitar que el fútbol brasileño cope la final por quinta de las seis últimas ediciones tras imponerse en la ida como local por 3-0.