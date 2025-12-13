El Flamengo será el rival del PSG en la final de la Copa Intercontinental

December 3, 2025, Rio De Janeiro, Rio De Janeiro, Brazil: RIO DE JANEIRO, BRAZIL - DECEMBER 03: GIORGIAN DE ARRASCAETA of Flamengo kicks the ball during the match between Flamengo and Ceara as part of Brasileirao 2025 at Maracana Stadium on December 03, 2 - Europa Press/Contacto/Ruano Carneiro

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El CR Flamengo se ha clasificado este sábado para la final de la Copa Intercontinental de la FIFA tras su victoria por 2-0 ante el Pyramids FC, guiada por dos asistencias de Giorgian de Arrascaeta para citarse ahora con el Paris Saint-Germain en el partido definitivo por el título.

En Rayán (Catar), sobre el césped del Estadio Áhmad bin Ali, volvió a brillar De Arrascaeta en un Flamengo que marcó en el 24' con asistencia suya para el gol de Leo Pereira de cabeza. Tras el descanso, Danilo hizo el 2-0 para el equipo carioca también de cabeza, e igualmente con una asistencia de De Arrascaeta al saque de otra falta lejana.

Aunque Pedro Guilherme falló una ocasión clara en el tiempo añadido, no peligró la victoria del flamante campeón de la Copa Libertadores en la única semifinal de este torneo. Llamado Copa Challenger por la FIFA, este encuentro daba billete para una final donde los pupilos de Filipe Luís se medirán el próximo 17 de diciembre (18.00 horas) contra el PSG.