Flavio Briatore: "Estaba seguro de que Alonso era especial, pero era algo más que eso"

BRIATORE Flavio (ita), Alpine F1 Team, portrait during the 2025 Formula 1 Qatar Grand Prix, 23th round of the 2025 FIA Formula One World Championship from November 28 to 30, 2025 on the Lusail International Circuit, in Lusail, Qatar - Photo Eric Alonso / - Eric Alonso / DPPI / AFP7 / Europa Press

DAZN estrena este lunes 'Bravissimo', un documental original que celebra el vigésimo aniversario del Mundial de Formula 1 de 2005, la temporada en la que Fernando Alonso se convirtió en el primer campeón del mundo español de la categoría, un logro repasado a través de los testimonios de grandes protagonistas como son Flavio Briatore, Giancarlo Fisichella y el propio Alonso, un año que marcó un antes y un después tanto para el piloto como para la Formula 1 en España.

Dos décadas después, Alonso vuelve a aquel año con una mirada reposada, consciente de que todo cambió entonces. "Fue el primer año de mi carrera en el que llegaba a cada Gran Premio con la presión real de obtener un resultado. Iba carrera a carrera intentando hacerlo lo mejor posible, pero en 2005 llegué con un objetivo muy concreto, por primera vez estaba en modo campeonato".

Un cambio de mentalidad que se convirtió en uno de los ejes de la temporada. Alonso explica cómo la Formula 1 de entonces exigía una lectura constante de la carrera y una capacidad de adaptación que hoy ya no existe. "El reglamento era muy diferente al actual. Teníamos un solo juego de neumáticos y repostajes, lo que te obligaba a inventar estrategias. Cada domingo había que anticipar muchas cosas. Eso hacía que todo fuera mucho más emocionante".

Por su parte, el director del equipo Renault en aquella etapa, Flavio Briatore, ofrece una de las miradas más contundentes sobre la dimensión de aquel año: "Fue el momento en el que todo el mundo conoció de verdad a Fernando Alonso. No solo porque ganó el Mundial, sino por cómo lo ganó. Lo hicimos con autoridad".

El italiano recuerda también las dudas que rodearon la apuesta por Alonso y cómo nunca compartió ese escepticismo. "Sustituyó a un campeón del mundo y muchos lo criticaban por ser joven y no tener experiencia, pero yo creía en él. Estaba seguro de que era especial. Con el tiempo te das cuenta de que no era especial, era algo más que eso".

Desde dentro del equipo, su compañero de equipo, Giancarlo Fisichella, aporta contexto y equilibrio al relato. El piloto italiano rememora su regreso a Renault y la sensación que se respiraba desde el inicio. "En las primeras pruebas de invierno ya entendimos que el coche iba muy fuerte. Ya veíamos en las primeras carreras que podíamos luchar de verdad, incluso contra Ferrari y McLaren".

Por su parte, Alonso recuerda esa lucha como un duelo con los McLaren, que eran "muy rápidos", incluso más que ellos, aunque con "problemas de fiabilidad". "Mi preocupación era aprovechar cada oportunidad, porque sabíamos que habría fines de semana en los que perderíamos puntos", apunta.

El relato culmina con la conquista del título y con la dimensión histórica de aquel logro, que trascendió lo deportivo. "En 2005 no solo ganamos un Mundial. También conseguimos que España descubriera la Formula 1", concluye Briatore.