Flick: "La actitud que mostramos fue la clave para lograr la victoria"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha comentado este martes que lo más importante del triunfo copero ante el Deportivo Guadalajara en el Pedro Escartín fue "la actitud" que mostró el equipo, porque no es fácil conseguir la victoria ante este tipo de oponentes que defienden "muy bien", además ha destacado la "vuelta" de Marc-André Ter Stegen.

"La actitud que mostramos hoy fue la clave para conseguir la victoria. Cuando juegas estos partidos de Copa, no es fácil porque los oponentes defienden muy bien. Pero al final, lo más importante es la actitud y la mentalidad que mostramos en el campo, y fue buena", afirmó el técnico azulgrana en rueda de prensa tras la victoria (0-2) en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey ante el Deportivo Guadalajara.

Flick recalcó que la "clave" era conseguir el triunfo. "Sabemos que en estos partidos, cuando no ganamos directamente, siempre es difícil. Al final, 2-0 para nosotros y estamos en la siguiente ronda. Eso es lo más importante", añadió.

Por último, habló de la vuelta de Marc-André Ter Stegen tras su lesión: "Hace alrededor de 12 años que está en el club y ahora está de vuelta. Hablamos y le dimos la oportunidad de demostrar que está de vuelta, y creo que fue un buen paso para él".