Flick confirma la cesión de Ter Stegen al Girona: "Es un fantástico portero y le deseo lo mejor"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, confirmó este martes en rueda de prensa la cesión de Marc-André ter Stegen al Girona hasta final de temporada, una operación que todavía no ha sido anunciada oficialmente por ninguno de los dos clubes, pero que quedó refrendada públicamente tras una intervención previa del jugador Alejandro Balde y la posterior respuesta del técnico alemán.

"¿Balde lo ha confirmado? Pues ya está confirmado", bromeó Flick tras consultar al director de comunicación del club si la operación ya era oficial. "Esta mañana Marc nos ha dicho que se iba al Girona. Es un fantástico portero, hemos decidido un futuro diferente y creo que es la decisión correcta. Le deseo lo mejor, es una persona brillante", afirmó el técnico en rueda de prensa.

Antes de la intervención de Flick, el propio Alejandro Balde había avanzado la salida del guardameta tras una charla matinal con la plantilla. "Esta mañana ha hablado con todo el equipo. Es un referente, siempre he crecido viéndolo, es mi capitán", explicó el lateral, que le deseó suerte en esta nueva etapa. "Le irá bien para coger confianza", aseguró el lateral.

Ter Stegen, de 33 años, es uno de los capitanes del FC Barcelona y llegó al club en julio de 2014. En sus primeras temporadas tuvo que convivir con el chileno Claudio Bravo bajo la dirección de Pep Guardiola, antes de asentarse como guardameta titular.

Desde entonces, solo las graves lesiones de rodilla le apartaron del once inicial, primero en favor de Wojciech Szczesny y, más recientemente, con la irrupción de Joan Garcia. En su etapa como azulgrana, el portero alemán lo ha ganado todo, con un palmarés que incluye una Liga de Campeones y seis títulos de Liga.

DRO FERNÁNDEZ

Tanto Flick como Balde también se refirieron a la posible salida de Dro Fernández, por voluntad propia, sobre la que ambos insistieron en el respeto a su decisión personal y profesional. "Cada jugador tiene su carrera y piensa diferente, hay que respetar las decisiones", señaló Balde. "Es un gran chico, me llevaba muy bien con él y le deseo lo mejor. Estoy seguro de que le irá muy bien", añadió.

En la misma línea se expresó el entrenador del Barça, que evitó valorar el movimiento desde un punto de vista deportivo y puso el foco en el futuro del jugador. "Hemos decidido un camino diferente y hay que respetarlo", concluyó Flick.