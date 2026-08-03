Flick y la contratación de un '9': "Sabemos que tenemos que hacer algo"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, atiende a los medios en el stage de Inglaterra en agosto de 2026 - FCB

BARCELONA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha reconocido este lunes que el club trabaja en la incorporación de un delantero centro para completar la plantilla de cara a la nueva temporada y ha asegurado que tanto él como la dirección deportiva son conscientes de que deben reforzar esa posición tras la salida de Robert Lewandowski.

"Tenemos que esperar. Tengo total confianza en Deco, sabemos que tenemos que hacer algo. También depende de Ferran. Ya veremos qué pasa", afirmó el técnico alemán durante una atención a los medios de comunicación tras concluir el 'stage' de pretemporada en St. George's Park (Inglaterra).

Pese a ello, Flick recordó que la plantilla cuenta con diferentes alternativas para el ataque y destacó la versatilidad de varios de sus futbolistas. "¿Jugar con falso nueve? Dependerá de la plantilla que tengamos. Lamine jugó en esta posición uno o dos partidos con nosotros. Es un jugador fantástico, un jugador de clase mundial, y también puede adaptarse. Gordon puede jugar en ambas bandas y como delantero centro. Así que, en realidad, tenemos muchas opciones", explicó.

En cambio, se mostró más tranquilo respecto al centro del campo pese a la lesión de Frenkie de Jong. "Siempre pensamos en mejorar nuestro equipo, en lo que es mejor para ellos. Pero, de momento, creo que tenemos muchos jugadores de mediocampo. Es así. Y veremos qué pasa en las próximas semanas", comentó.

Flick también hizo un balance muy positivo de la concentración en Inglaterra, que calificó como "una gran experiencia" e incluso como "uno de los mejores 'stages'" que ha "hecho nunca". "Las condiciones han sido excelentes, todo ha ido muy bien", aseguró antes de elogiar el nivel de los jóvenes de La Masia.

"Creo que esta temporada tenemos más calidad entre los jugadores del primer equipo y también entre los jóvenes de La Masia. Ebrima es un talento extraordinario, Orian también. Xavi Espart hizo un muy buen partido contra el Birmingham y todos están mostrando un gran nivel en los entrenamientos", afirmó.

El técnico también destacó las cualidades del recién llegado Bisiwu. "Es un jugador con talento y velocidad. El plan es que entrene con nosotros", señaló. Además, avanzó que Alejandro Balde evoluciona favorablemente de sus problemas físicos y confió en que pueda disputar el próximo amistoso frente al Udinese, mientras que de Héctor Fort resaltó que "es muy rápido y técnicamente es muy bueno".

Por último, Flick se mostró convencido de que el equipo mantendrá la ambición tras los títulos conquistados la pasada campaña. "Los campeones nunca se detienen. Saben cómo se ganan títulos y eso es muy importante. Si trabajas duro y estás concentrado cada día, al final consigues cosas especiales. Y eso es también lo que queremos lograr esta temporada", concluyó.