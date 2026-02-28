Flick: "Cuando Lamine disfruta jugando, es perfecto para él y para nosotros"

Hansi Flick, head coach of FC Barcelona, looks on during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between FC Barcelona and Villarreal CF at Spotify Camp Nou stadium on February 28, 2026 in Barcelona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha afirmado que cuando Lamine Yamal "disfruta jugando", eso "es perfecto para él" y también para el resto de la plantilla culé, a rebufo de su 'hat-trick' durante la victoria (4-1) de este sábado contra el Villarreal CF en la jornada 26 de LaLiga EA Sports.

"Cuando marcas un gol, el segundo es mucho más fácil. Creo que también para Lamine esta situación... Es muy joven, tiene que mejorar, pero tiene una enorme calidad. Todos lo sabemos. Creo que el oponente, a veces, juega con dos o tres futbolistas contra él. Y tú puedes sentir que él no tiene confianza, pero sí está en dinámica para esas jugadas de uno contra uno", dijo en rueda de prensa desde el Spotify Camp Nou.

"Estoy muy contento con lo que ha pasado", aludió Flick a los tres goles de Lamine frente al 'Submarino Amarillo'. "Tiene que darle la confianza. Y, por supuesto, cuando disfruta jugando al fútbol, es perfecto para él y también para nosotros", aseveró el entrenador alemán.

"Para nosotros ha sido muy importante jugar en este nivel porque nos da confianza. Creo que en la primera mitad podríamos haber marcado uno o dos goles más, pero al final ha sido como ha sido. Estoy muy contento con el resultado, pero también con cómo jugamos, con la actuación. Todos los jugadores nos han dado lo mejor y ha sido bueno verlo", añadió.

Luego volvió a ser preguntado sobre Lamine y su actual puntería de cara a puerta. "En los anteriores partidos tuvimos muchas ocasiones. Me acuerdo ante la Real Sociedad, fue increíble cuántas ocasiones tuvimos y perdimos. Al final es así. Creo que hoy necesitamos estos tres goles. Necesitamos estos tres goles para volver a este nivel", insistió.

Además, recalcó que había "sido muy importante" su plan "en contra del balón" a la hora de lidiar con el Villarreal. "Cuando perdíamos el balón, estábamos directamente ahí. Teníamos una pequeña distancia entre nosotros y podíamos presionar directamente. Eso es también importante para el próximo partido del martes", habló sobre la cita en Copa del Rey.

Para buscar ahí la remontada contra el Atlético de Madrid, será clave Pedri González, comparado por una periodista con un profesor entrando en el aula o con un jefe entrando en la oficina. "Es bueno tenerlo ahí. No es igual con todos, no ocurre con cada profesor y no con cada jefe. Pero con Pedri sí lo puedo imaginar", respondió con una sonrisa a ese símil.

"Pedri es un jugador muy importante para nosotros. Nos da una buena estructura con el balón, mantiene el balón y es bueno tenerlo ahí. Y por supuesto pensamos en ponerlo de inicio tal vez el martes, a ver cómo lo hacemos", volvió a referirse Flick al compromiso ante los colchoneros.

"Cuando pierdes el balón, esto incumbe desde la delantera hasta la defensa. Si tú eres bueno en eso, cualquier equipo sufrirá. Hemos dado un paso adelante respecto a partidos anteriores. Ha sido algo muy bueno, hemos tenido una buena dinámica, la intensidad ha sido alta y también la confianza en todos contra cualquier situación. Puedes verlo en todos y eso es lo que necesitamos. Necesitamos a todos a ese nivel", subrayó.

"Todos han dicho que contra el Levante estuvimos bien, pero también hoy en contra del balón ha sido muy bueno. También ahí hablo de Fermín, que ha sido fantástico en eso y lo necesitamos. En algunos partidos, contra el Atlético y también contra el Girona, no hicimos bien esta parte de nuestro juego y perdimos la oportunidad de volver a defender como una unidad. Eso es importante como equipo, lo hicimos perfectamente en la última temporada y también hoy", se congratuló el técnico culé.

Más tarde fue cuestionado por alinear a Marc Bernal en vez de a Marc Casadó. "'Casa' un día no entrenó y ayer no pudo hacer demasiado, aunque sí entrenó. Ahora 'Berni' está un pelín por delante, claro, y ha jugado un gran partido. También ha marcado dos goles en partidos previos y está en un buen nivel, en un buen momento. También nos está dando una buena estructura con el balón. Es realmente importante mantener el balón y cambiar de lado, así que es muy bueno. Eso es lo que veo de él. Es lo que más me gusta cuando juega a este nivel", argumentó finalmente.