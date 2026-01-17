Flick, sobre Dro: "Hay gente en su entorno que quizás les incita"

Archivo - Hansi Flick, head coach of FC Barcelona, attends his press conference during the training day of FC Barcelona ahead the Spanish League, La Liga EA Sports, football match against Atletico de Madrid at Ciudad Esportiva Joan Gamper on December 01, - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, no ha querido valorar la probable salida de Dro Fernández, aunque ha asegurado que muchas veces en estos casos el "entorno les incita" a marcharse, además de reconocer que están pendientes de la "decisión" de Marc-André Ter Stegen, que podría acabar cedido en el Girona.

"Hablaré cuando esto ya haya ocurrido. Este no es el momento, ahora no", declaró en rueda de prensa. "Estamos en el mundo del fútbol y a veces ocurren cosas. Puedes no estar de acuerdo con lo que uno hace, pero hablamos de jugadores de 18 años, son adultos, pueden tomar sus decisiones. Hay gente en su entorno que quizás les incita, lo voy a dejar aquí, no quiero hablar más. Yo creo que ya he dicho suficiente", continuó.

Además, recalcó que su trabajo es "dar energía y confianza a los jugadores". "Intentas creer en ellos para que ellos crean en sí mismos, ayudarles a crecer, a desarrollarse como profesionales, pero también sé que hay gente en su entorno, y lo que quiero es simplemente esperar hasta que esto ya sea cosa pasada. Si deciden irse a otro club, lo tratamos y lo comento, pero este no es el momento", manifestó.

"Se trata de entrenar cada día. Tengo mucha experiencia en jugadores jóvenes; cuando llegan, lo analizo y lo planifico, depende del rendimiento, de la actitud, de la mentalidad en el entrenamiento, si son profesionales, si no lo son... Son áreas en las que les podemos ayudar. Están jugando en uno de los mejores equipos del mundo y tenemos a jugadores de primera clase mundial, así que no es fácil disponer de minutos. Cada entrenamiento con este equipo y con estos jugadores, te hace mejor. Cuando un jugador hace las cosas bien, cuando se merece jugar, juega", reflexionó.

"Esto es también lo que quiero decirle a los jugadores jóvenes de La Masia, es que somos el Barça, uno de los mejores equipos del mundo. Estamos dándoles la oportunidad de poder entrenar con nosotros, de crecer cada día con los mejores jugadores del mundo entero. Es lo único que les puedo decir, les damos la oportunidad, les damos el apoyo, creemos en ellos y les damos también la confianza necesaria. Si uno quiere jugar para el Barça, tiene que darlo todo, al 100%. Estos colores se tienen que defender. Al resto de jugadores, no los quiero", recalcó.

Tampoco rehusó hablar de una posible marcha del guardameta alemán Marc-André Ter Stegen. "No dispongo de más información, así que él estará mañana con el equipo", dijo. "Es decisión de Marc, es un jugador experimentado y sabe exactamente lo que quiere, también teniendo en cuenta su futuro. Obviamente hemos hablado durante estos últimos días y semanas, muchas veces. Pero también he hablado con Deco sobre lo que ha ocurrido, sobre lo que puede ocurrir. No dispongo de más información. Aunque Marc estuviera cedido, seguiría siendo jugador del Barça, es nuestro capitán y es uno de los ídolos de este club. Es un jugador muy importante de este club en los últimos 10-12 años. Es su decisión y aceptaremos lo que él quiera", subrayó.

Respecto al inglés Marcus Rashford, explicó que su rendimiento está siendo "muy bueno", aunque sin valorar si podrá quedarse. "Es el trabajo de Deco y también el del club, hacer cosas y mirar qué puede ser necesario de cara a la temporada que viene. Pero aún hay tiempo. Aún quedan muchos meses, muchos días, muchas semanas. En el caso de Marcus, tenemos a un jugador que está rindiendo a un nivel 'top'", indicó.

El técnico alemán también mostró su deseo de que Marc Bernal decida continuar en el Barça. "Espero que siga. Si fuera decisión mía, estaría clarísimo, pero en el mundo del fútbol uno nunca sabe lo que puede ocurrir. Él está aquí, viene de una grave lesión y ahora se está adaptando bien, está mejorando mucho. Queremos seguir apoyándole, ayudándole para que alcance su nivel o incluso muestre un mejor nivel. Tiene muchísimo potencial y esperemos poder ayudarle a realizar ese potencial", expresó.

"NO ERES DUEÑO DEL ÉXITO, SE ALQUILA"

En otro orden de cosas, Flick advirtió del peligro de confiarse este domingo ante la Real Sociedad. "Han ganado en confianza tras las dos victorias y el empate. Conozco bien al entrenador, porque vivimos muy cerca en la misma parte de Alemania y me alegrará poder verle de nuevo mañana. Será un partido duro y difícil, porque tienen jugadores fantásticos y también tienen confianza tras estos últimos partidos. Queremos ganar LaLiga y el partido de mañana", subrayó.

Un encuentro para el que es duda el brasileño Raphinha. "Ha tenido problemas por una patada que ha recibido, así que hemos decidido que se quedara dentro. Ya veremos qué ocurre mañana, todavía no lo sabemos", manifestó.

Por otra parte, el preparador culé recalcó que siempre trata de que sus jugadores mantengan los pies en la tierra. "Antes del partido contra el Racing de Santander les dije que el éxito es algo de lo que no eres dueño, el éxito es algo que se alquila. Tienes que ir pagando ese éxito tras cada partido. No estamos ganando los partidos por los nombres que hay en las camisetas, sino por la actitud y la mentalidad de los jugadores en cada partido. A los aficionados les encanta que cada jugador dé el 100%", expuso.

Por último, valoró la competencia entre Ferran Torres y Robert Lewandowski. "Cuando hay competencia como esta, es sana, me alegra, me gusta. En el equipo, en cada posición del campo, tenemos a jugadores que empiezan en el once titular, otros que acaban los partidos. Quiero que todos estén ahí. Todos son importantes para el equipo y todos nos ayudan a ganar los partidos y a lograr nuestros objetivos. Lo más importante es el equipo, no el jugador ni el entrenador", finalizó.