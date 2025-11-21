Flick: "Entrenar en el nuevo Spotify Camp Nou fue increíble y esperamos que nos dé ventaja"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, en la rueda de prensa previa al partido contra el Athletic Club, que se jugará en el nuevo Spotify Camp Nou - JAVIER BORREGO/AFP7/EUROPA PRESS

BARCELONA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha celebrado este viernes el inminente regreso al nuevo Spotify Camp Nou, donde su equipo recibirá este sábado al Athletic Club en la jornada 13 de LaLiga EA Sports, y aseguró que entrenar en el renovado estadio les dejó "sensaciones increíbles" mientras confía en que la cercanía con la afición les aporte "una ventaja" en un duelo que considera un "gran examen" ante un rival de Champions.

"Preferimos jugar en el Spotify Camp Nou. Cuando entrenamos allí, cuando subí por las escaleras y entré en el terreno de juego, las sensaciones fueron increíbles. Es un estadio de fútbol, lo que nos gusta. Estamos muy contentos. Espero que nos dé esa ventaja la cercanía con los aficionados", aseguró en rueda de prensa.

El técnico agradeció el apoyo de Montjuïc durante el periodo de obras, subrayando que la afición estuvo "fantástica" y que la sintonía entre grada y equipo "ha sido muy buena" también lejos de su estadio histórico, al que regresan ya pese a que la total remodelación todavía está en marcha y, para este primer partido, el aforo será de 45.000 espectadores de los casi 105.000 que tendrá el estadio una vez finalizado.

Sobre el Athletic Club, primer rival, recordó que se trata de un equipo "muy bueno", que disputa Champions y que tiene "muchísima calidad". "Será una gran oportunidad para medir nuestra situación actual. Pero vamos partido a partido. Todavía queda mucho y debemos centrarnos en nuestro rendimiento", comentó sobre la posibilidad de irse a dormir como líderes si ganan a los bilbaínos.

En el capítulo deportivo, Flick evitó revelar cómo cubrirá la baja del sancionado Frenkie de Jong y recordó que gestionar ausencias de jugadores como la del neerlandés o la del lesionado Pedri es parte del trabajo. "Son grandes jugadores, nos dan confianza, pero a veces no podemos contar con ellos", manifestó.

Sobre Pedri, insistió en avanzar "paso a paso" sin presión y celebró su evolución positiva, aunque no garantizó que reaparezca ante el Chelsea. Sí confirmó que Joan Garcia, recuperado de su lesión, será titular en la portería y que Raphinha "está de vuelta" y comenzará en el banquillo, mientras que Marcus Rashford es seria duda por fiebre tras perderse los dos últimos entrenos.

Preguntado por la inesperada visita de Leo Messi al estadio, afirmó que el argentino es "el mejor jugador de los últimos diez años, si no más", que siempre disfrutó viéndole y que su trayectoria "es increíble", pero evitó cualquier especulación: "Su contrato termina en 2028, el mío en 2027. No depende de mí entrenarle". Con humor, también bromeó sobre el saque de honor, asegurando que no sabe quién lo hará y apuntando entre risas al director de comunicación, Gabriel Martínez, o incluso a sí mismo.

CASO LAMINE YAMAL

Por otro lado, Hansi Flick amplió su valoración sobre el comunicado de la RFEF, molesta por el manejo del 'caso Lamine Yamal', quien tras superar la pubalgia y perderse la última ventana internacional podrá jugar contra el Athletic Club, y defendió que el club actuó pensando exclusivamente en el bienestar del joven extremo.

"Lamine es jugador nuestro. Nos preocupamos por él y trabajamos juntos para que gestione bien cada paso". Consideró adecuada la decisión tomada y elogió la actitud del futbolista: "Es muy disciplinado, trabaja duro y esto es muy importante para él. Ha sabido llevar una situación que no es sencilla para un chico de su edad".

También rebajó la tensión institucional y pidió evitar distracciones en un tramo exigente de calendario. "Las cosas son como son. Ahora mismo nos centramos en las próximas cuatro semanas, con nueve partidos y muchos puntos en disputa. Es nuestro trabajo y no tenemos que pensar en el ruido", alegó.