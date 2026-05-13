Flick: "Estoy decepcionado por el resultado, pero he visto cosas positivas"

Hansi Flick head coach of FC Barcelona looks on during the LaLiga EA Sports match between Deportivo Alaves and FC Barcelona at Mendizorrotza on May 13, 2026, in Vitoria, Spain. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, aseguró estar "un poco decepcionado" tras la derrota de su equipo ante el Deportivo Alavés (1-0) en Mendizorroza, aunque destacó varios aspectos positivos del rendimiento de sus jugadores y el protagonismo de varios futbolistas jóvenes.

"Estoy un poco decepcionado por el resultado, queríamos ganar, pero he visto cosas positivas. Estoy contento con el rendimiento del equipo, hemos manejado bien los minutos", señaló en declaraciones a Movistar+ recogidas por Europa Press.

El técnico alemán valoró especialmente el papel de varios jugadores jóvenes y el regreso de Marc Bernal tras su lesión. "Cortés ha debutado y ha jugado fantástico. También han jugado Espart y Tommy, y está bien volver a ver a Bernal tras la lesión. Eso es lo positivo", apuntó.

Flick consideró que su equipo firmó una buena primera mitad pese al tanto encajado justo antes del descanso. "En la primera parte también hemos jugado bien, con algunas ocasiones, pero al final hemos encajado en un córner. Tenemos que estar más atentos a eso y mejorar", comentó.

Además, explicó que trasladó un mensaje optimista al vestuario pese a la derrota. "A los jugadores les he dicho las cosas positivas. He visto cosas buenas en el campo y estoy contento", insistió.

Por último, Flick destacó la actitud competitiva de sus jugadores pese a tener ya asegurado el título de LaLiga EA Sports. "No jugábamos por la Liga, pero la mentalidad ha sido buena. No ha sido un partido fácil, el Alavés ha jugado muy agresivo y todos lo hemos podido ver. Lo aceptamos y ya pensamos en el próximo partido", concluyó.