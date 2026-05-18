Flick firma este lunes su renovación con el Barça hasta 2028

Hansi Flick, head coach of FC Barcelona, attends his press conference during the training day of FC Barcelona ahead the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match against Real Betis at Ciudad Esportiva Joan Gamper on May 16, 2026 in Sant Joan Despi, - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, firmará este lunes su renovación con el club blaugrana hasta junio de 2028, después del acuerdo verbal avanzado por el propio técnico la pasada semana en rueda de prensa.

La firma tendrá lugar en el despacho presidencial, con el actual presidente interino, Rafa Yuste, y será un acto privado con el que se culminará una temporada con doblete; LaLiga EA Sports y la Supercopa de España.

Precisamente antes de la renovación, Flick participará junto a Rafa Yuste y el primer capitán Ronald Araújo en el acto de entrega de los trofeos de LaLiga y la Supercopa al museo del club, en el Barça Immersive Tour.

El pasado 12 de mayo, el técnico alemán ya confirmó públicamente su continuidad hasta 2028 y aseguró sentirse "muy contento" por un acuerdo que le daba "la confianza necesaria" para seguir liderando el proyecto azulgrana. "Me han demostrado que es el lugar donde quiero estar", afirmó entonces.

Además, Flick explicó que ya trabaja junto a la dirección deportiva, con Deco al frente, en la planificación de la próxima temporada, en la que no estará Robert Lewandowski, y reiteró que el objetivo del equipo será volver a competir por todos los títulos, con especial atención a la Liga de Campeones.