Flick: "El Girona es un buen test de cara a lo que está por venir en Champions"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha afirmado que su duelo de este domingo (16.15 horas) contra el Girona FC, en la jornada 5 de LaLiga EA Sports, "es un partido de nivel de Champions League", por lo que será "un buen test de cara a los partidos que están por venir" de forma inminente en la máxima competición continental.

"Es un partido de nivel de Champions League y lo esperamos con muchísimas ganas porque para nosotros es un buen test de cara a los partidos que están por venir en la Champions, para el jueves. Yo tengo muchas ganas de jugar mañana", comentó Flick este sábado durante una rueda de prensa desde la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

Así, el técnico alemán abogó por mejorar su racha en este inicio de Liga. "Es lo que le he dicho al equipo. Llevamos cuatro victorias consecutivas en cuatro partidos y queremos seguir en esta senda. No obstante, sabemos que va a ser difícil porque el Girona es un equipo que sabe cómo jugar a fútbol, juega bien y será un partido de alto nivel", avisó.

"Será un partido duro, pero tenemos confianza después de esas cuatro victorias y sabemos que nuestra calidad es elevada, y que la del rival también. Al final todo se trata de ver cómo empezamos el partido, ir al 100% desde el inicio y que todo el mundo dé el máximo de sí mismo", argumentó.

Sobre los futbolistas de su próximo adversario añadió que "lo están haciendo muy bien". "Lo hicieron muy bien la pasada temporada. He visto muchos partidos del Girona y me ha impresionado muchísimo lo que está haciendo el entrenador con el equipo. No obstante, el Barça también sabe cómo quiere jugar, cómo debemos jugar y espero que lo logremos", matizó.

Luego fue preguntado por el defensa Eric García. "Es un jugador de nuestro equipo, del Barça. Y por lo que veo en los entrenamientos, va muy bien. Todavía no estamos al 100% seguros sobre el once inicial del día de mañana. Pero bueno, sí puede que él esté en el once", auguró Flick.

"Sabemos que uno de los puntos fuertes del Girona es la posesión. Con lo cual, lo que habrá que hacer es apretar bien, defender como equipo y ocupar bien las posiciones. No alejarnos demasiado del rival para nuestra defensa. Será un gran partido, estamos preparados y ojalá lo podamos demostrar mañana", reiteró el entreandor germano del Barça.

"A nuestro equipo también le gusta contar con la pelota, tener la posesión; y, si lo logramos, tenemos bastantes posibilidades de ganar el partido", insistió el técnico blaugrana antes de evitar cuestiones sobre el Balón de Oro. "Es una buena pregunta, pero no es mi trabajo opinar sobre esto. Hay futbolistas fantásticos, de gran calidad. No sería yo quien me pronunciase al respecto... No es mi trabajo", contestó.

El curso pasado, el Girona ya venció con rotundidad al equipo culé. "No miramos hacia el pasado, miramos hacia mañana. Y mañana es un día importante. Obviamente hemos visto los partidos anteriores y también los que han jugado esta temporada. Y lo hace muy bien, el Girona es muy bueno con el balón", advirtió Flick nuevamente.

"Como he dicho antes en varias respuestas, nuestro rendimiento en la defensa debe ser realmente del 100%. Si lo que queremos es jugar al fútbol contra el Girona, no vamos a poder ganar el partido si no damos el 100%", recalcó el entrenador teutón. Además, habló sobre la posible vuelta del delantero Ansu Fati a una convocatoria del Barça.

"Estamos muy contentos de tenerlo de nuevo entre nosotros y de cara a las próximas semanas seguro habrá muchas oportunidades. Eso es positivo para el equipo. También decir que Gavi también ha participado en parte de los entrenamientos y cuando le ves cómo se desempeña, cómo quiere el fútbol y lo contento que está, pues es algo muy positivo para el equipo en su conjunto. Está muy bien contar con ambos de nuevo", dijo.

"Todos quieren jugar, todos están listos para jugar y a todos les gusta jugar, con lo cual no me cabe la menor duda al respecto", zanjó Flick sobre la disponibilidad de toda su plantilla. Hasta el momento, el Barça ha empezado la campaña liguera con buenísimos resultados.

"Tiene que ver con la confianza de los jugadores, con su pasión por el fútbol, con lo alineados que estén y con nuestra idea de cómo queremos jugar. Y esa es nuestra idea: apretar. Y si tenemos oportunidad de marcar, intentarlo. Obviamente, cada partido es diferente. Es simplemente una idea de juego, pero es nuestro objetivo", señaló.

"Y si perdemos el balón, recuperarlo y generar oportunidades, generar ocasiones. En el último partido lo hicimos muy bien. También quiero decir que, cuando ves a los jugadores, cuando ves el rendimiento en el campo, cuando ves la relación entre campo y afición... es increíble. Yo creo que los jugadores se sienten doblemente motivados gracias a la afición y están motivados para seguir en esta línea de trabajo. Lo están haciendo muy bien y lo hicieron muy bien en el último partido", repitió.

Más adelante repasó otros nombres de su plantilla. "Creo que Lamine está a un altísimo nivel, pero a su edad todavía puede mejorar y tiene que mejorar. Es fantástico verle día a día cómo entrena, pero tiene que avanzar, mejorar y entrenar duro. Los campeones no descansan. Y creo que es un buen consejo que puedo darle. Si quieres ser un gran campeón, no podrás descansar mucho. Tienes que seguir y seguir", apostilló.

"No tiene tanto que ver con el entrenador, sino con el ambiente en el equipo, en el club, etc. Y lo que he dicho durante las últimas semanas, que estoy muy contento también del ambiente que ha promovido Deco con nuevo entrenador y nuevo personal. Hay muy buen ambiente, muchísimos expertos que aportan muchísima energía y bienestar al equipo. Creo que eso es una señal que mandamos a los jugadores, de que todos damos el máximo para que ellos obtengan un alto rendimiento", explicó Flick.

Igualmente elogió a Raphinha. "Cuando observamos su evolución desde la última temporada, vemos cómo está a tope. Tiene un papel determinante en todos los partidos y mañana también será muy importante que Raphinha mantenga ese nivel de juego porque es un jugador brillante. A mí me encanta verle, me encanta también ver cómo tiene tantísima intensidad en los entrenamientos y en los partidos", apuntó sobre el brasileño.

"Un jugador como él, con su técnica y con su experiencia, cuando da su 100%, cuando pone toda la intensidad que tiene y el resto de jugadores lo ven, pues esto también contagia energía y positividad al resto. Lo está haciendo muy bien", concluyó el entrenador del Barça.