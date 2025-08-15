Flick, sobre las inscripciones: "Confío en el club, aunque no estoy contento con la situación"

MADRID, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha asegurado que confía en el club para que todos los jugadores puedan estar inscritos antes del comienzo de LaLiga EA Sports, aunque ha reconocido que "no" está "contento con la situación", además de indicar que lo conseguido la temporada pasada "no es final", sino una parte del "progreso" del equipo.

"No es una situación que me haga estar demasiado contento, pero confío en el club. Tenemos que esperar a mañana. La temporada pasada ya pasó así. Nos centramos en lo que está en nuestras manos", declaró en rueda de prensa previa al partido de este sábado ante el RCD Mallorca en Palma.

Respecto a Joan García, recalcó que es "un fantástico portero" y que la decisión de incorporarlo la tomaron entre "todos". "Tek -Szczesny- también es un gran partero y da apoyo a todos los jugadores. Estoy contento con la situación que tengo en la portería", indicó, antes de hablar de la situación de Marc-André Ter Stegen. "Hablamos todos, y lo más importante es que Marc vuelva y pueda jugar a este nivel. Lo ha mostrado durante muchos años aquí, es un fantástico portero, pero es muy importante que vuelva. Todos en el club ayudan y estamos a su lado", subrayó.

Por otra parte, valoró la marcha de Iñigo Martínez. "No estoy contento de que se haya ido, porque es un gran jugador. Tiene una gran personalidad. Seguía nuestra filosofía y era uno de los líderes. Le aprecioy no solo como jugador, sino también como persona en el vestuario. Le deseo todo lo mejor", afirmó.

En este sentido, considera que Gerard Martín podría ocupar la posición como central que deja el futbolista vasco. "Aprecio lo que veo en Gerard. La temporada pasada, como lateral izquierdo, jugó muy bien, ha mejorado mucho. Y cuando jugó como central, también jugó muy bien, así que es una buena opción", advirtió.

También habló del estado de forma de Lamine Yamal. "Lamine es parte de este equipo y, por supuesto, una gran parte de este equipo. Lo que veo es que está entrenando muy bien, no solo con el balón, sino también sin balón. Tiene mucho margen para mejorar. Estoy 100% seguro de que hará una gran temporada. No es importante cuántos goles marque, es importante que ganemos como equipo", indicó.

Sobre Marc Bernal, restó importancia al hecho de que pueda estar todavía algunas semanas más de baja. "Cuando se lesionó, me dijo el doctor Pruna que estaría un año por su edad. Espero que tenga más de 15 años de carrera, no importa si está dos o tres semanas menos o más. Está en el buen camino. Estamos felices con él y está trabajando muy duro para volver. Creo que estará listo pronto", expresó.

El técnico alemán también destacó la "espectacular" temporada de Fermín López. "En muchas posiciones tenemos diferentes jugadores con diferentes cualidades. Dani Olmo puede jugar en esta posición, también es un fantástico jugador. Cada jugador siente que es importante. Estoy muy feliz con él ahora; para ser honesto, en la pretemporada no estaba tan feliz, pero en las últimas dos semanas ha mejorado. Mostró contra el Como la buena energía que tiene", reconoció.

Además, explicó que están "trabajando muy duro" para mejorar lo logrado la temporada pasada. "Los jugadores están muy enfocados, y la calidad que puedo ver en el entrenamiento es como la que quería. Empezamos nuestra misión la última temporada y queremos continuar. Cuando ganas tres títulos, no es el final, es solo un pequeño progreso. Estamos enfocados en ganar cada partido, todo se trata de ganar, y creo que vamos por el buen camino. Pero también sabemos que los rivales son muy buenos en LaLiga y tenemos que dar lo mejor", manifestó.

En otro orden de cosas, reconoció que "no" ha pensado todavía en la posibilidad de jugar el partido de LaLiga contra el Villarreal en Estados Unidos. "No es seguro al 100%, ¿por qué pensar en eso? Estoy enfocado en el próximo partido", expuso.

"Siempre es bueno comenzar con victorias, pero lo que sucedió en noviembre del año pasado no fue bueno. Lo más importante es que tenemos una experiencia profunda y tenemos que tener confianza en nuestra misión, en nuestro estilo y en cómo queremos jugar. Todo el mundo tiene que tener confianza en sí mismo; nunca la perdimos la temporada pasada, así que tenemos que mantenerlo esta temporada", continuó.

Por último, respecto a los objetivos para este curso, Flick insistió en que "no se trata de los títulos" sino "del final del camino". "Para mí, lo más importante es el progreso que hemos tenido. Siempre hemos mejorado y tenemos mucho margen para mejorar, para aprender más cosas. Estamos en un buen camino, pero es un camino largo hasta el final de la temporada", finalizó.