Flick: "Lamine Yamal jugó con dolor con España y no estará disponible"

El entrenador del Barça carga contra Luis de la Fuente: "Quizás habría que preocuparse más de los jugadores, es una noticia que me entristece"

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha desvelado que Lamine Yamal "no estará disponible" para el encuentro de este domingo ante el Valencia CF en el Johan Cruyff (21.00 horas), ya que jugó "con dolor" con la selección española, y ha reconocido que le "entristece" que no haya más "preocupación" por el estado de los futbolistas.

"(Lamine) No estará disponible para mañana. Es una lástima porque jugó con la selección con dolor, tuvo problemas. Jugó 79 y 73 minutos en cada partido, y entre los partidos no estuvo entrenando, y eso no es preocuparse de los jugadores. La selección española tiene el mejor equipo del mundo y los mejores jugadores del mundo en cada posición, son increíblemente buenos. Quizás habría que preocuparse más de los jugadores, es una noticia que me entristece", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, el preparador alemán desveló que el internacional español "tiene unas pequeñas molestias en el pubis". "Se le han hecho pruebas, no va a estar disponible para el próximo partido y es duda para el Newcastle", confirmó.

Además, también confesó que nunca ha hablado con el seleccionador español, Luis de la Fuente. "No he hablado nunca con él, mantuve una conversación por texto, pero nunca he hablado con él; mi español no es muy bueno y su inglés tampoco es demasiado bueno, quizás ese es el problema. La comunicación podría ser mejor. Yo también he estado en este lado, como seleccionador, y sé cómo funcionan las cosas, sé lo difícil que puede ser este trabajo. Pero la comunicación con el club debe ser buena y siempre ha sido buena en mi caso", indicó.

Tampoco estará ante el conjunto 'che' el centrocampista neerlandés Frenkie de Jong, aunque sí Marc Bernal. "Frenkie no estará disponible para el partido de mañana. Marc no estará en el once inicial, pero sí empezará desde el banquillo; su siguiente paso en el proceso de recuperación es este, estar disponible. En los entrenamientos ha demostrado su calidad y tengo muchas ganas de poder verle sobre el terreno de juego y jugar más", manifestó, añadiendo que Raphinha y Ronald Araujo "están bien" tras regresar de la estancia con sus selecciones.

Por otra parte, se deshizo en elogios hacia Gavi. "Gavi es el corazón de este equipo. Su mentalidad sobre el verde es increíble, lo da todo por el club. Después de esa gran lesión que tuvo tenía ese miedo, pero ahora lo único que tiene que hacer es trabajar duro. Tendremos que ver cómo evoluciona, lo único que hay que hacer es no ejercer demasiada presión porque lo tiene que volver a estar en forma y estar plenamente convencido de que está bien. Le necesitamos con confianza respecto a su rodilla y a su cuerpo", manifestó.

Respecto al Valencia, Flick aseguró que es "un gran equipo". "El entrenador hizo un trabajo fantástico el año pasado, estabilizando el equipo y adaptándose al rival. También tienen jugadores nuevos, muy interesantes. Son un gran equipo y lo veremos mañana", señaló.

Tampoco cree que jugar en el Estadi Johan Cruyff vaya a cambiar nada. "Esto no afecta cuando uno ya conoce la situación. Hablé con el presidente y él me explicó toda la situación, tengo la confianza necesaria y mañana esto no afectará al equipo. El equipo se centra sin excusas en que mañana hay que ganar, y si hay que ganar, hay que ganar. En estos tres partidos fuera de casa quizás no hemos visto al equipo como nos gustaría verlo, pero estoy plenamente convencido de la calidad de los jugadores. Se trata de tener una buena mentalidad, una buena actitud sobre el campo. Lo único que podemos hacer es luchar 90 minutos o más para poder llevarnos los tres puntos", expresó.

En otro orden de cosas, aclaró sus palabras tras el empate en Vallecas, cuando aseguró que "el ego mata al éxito". "Hay cosas que suceden, quizás sobre el terreno de juego o quizás en el vestuario, que es mi trabajo resolver. Lo que es más importante para mí es que cuando se juega todo el mundo se centre en el bien del equipo", recalcó.

"La diferencia entre los buenos jugadores y los malos es que si cometen un error son capaces de repararlo; la diferencia entre buenos y excelentes jugadores es que todo el mundo ocupa la posición adecuada. Si piensas que has dado un 50-60-70%, no basta. Los aficionados se merecen el 100% de cada jugador; la temporada pasada nos hizo conseguir los títulos, así que tenemos que volver en esa misma senda", continuó.

Por último, valoró la reunión de entrenadores que ha tenido lugar durante el parón de selecciones. "No puedo cambiar las cosas, es el trabajo de LaLiga y de los árbitros ocuparse de estas cosas. No es sencillo, pero se puede cambiar la mentalidad, aunque no es mi trabajo hacerlo", finalizó.