Flick y la lesión de Lamine Yamal: "Es un aprendizaje, debe interpretar las señales"

Lamine Yamal of FC Barcelona looks on during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between FC Barcelona and RC Celta de Vigo at Spotify Camp Nou stadium on April 22, 2026 in Barcelona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha asegurado este viernes que la lesión muscular de Lamine Yamal debe servirle como "un aprendizaje más" para saber interpretar las señales de su cuerpo, y confió en que el joven extremo vuelva "más fuerte" tras perderse el tramo final de LaLiga EA Sports, aunque espera que pueda llegar en plenas condiciones al Mundial.

"Notó algo tras la falta, pero no era para tanto. Por eso decidimos que tirara él el penalti. Después fue más. Al final es eso, tienes sensaciones y él no había tenido nunca una lesión muscular. Esas señales que da el cuerpo, que a veces no son fáciles de interpretar, son un aprendizaje para él también. Es una experiencia más. Debe interpretar las señales", señaló en rueda de prensa previa al duelo contra el Getafe CF en el Coliseum.

"Marcó el gol, tenemos tres puntos, ahora está fuera y es una lástima. Pero al principio de la temporada también se perdió algunos partidos y no nos fue tan mal", añadió el técnico alemán, que explicó así cómo el jugador ya notó molestias durante el último encuentro, tras el penalti recibido, antes de confirmarse su lesión nada más chutar y marcar la pena máxima.

Flick insistió en que no es una situación sencilla ni para el club ni para el propio futbolista. "No es una situación fácil para nosotros ni para él. Tenemos que gestionarlo nosotros y él también tiene que aprender de ello. Es su primera lesión muscular y lo que veo es que está muy concentrado, tiene motivación para seguir. No podrá estar con nosotros, pero seguramente sí para el Mundial y tiene que volver más fuerte que ahora", afirmó.

El técnico alemán destacó también la madurez con la que está afrontando el extremo la situación. "Para mí, con su edad, 18 años, creo que lo está haciendo muy bien. Ha tenido mucha presión, hoy por ejemplo llevamos cuatro preguntas sobre él, siempre es el centro de atención. Hay mucho ruido a su alrededor", apuntó.

"En las últimas semanas ha estado a un nivel increíble, es maduro, inteligente, sabe lo que quiere y esta lesión le afecta. Es normal que esté tres o cuatro días afectado. Luego hay que centrarse en la recuperación y es lo que quiere hacer. Le deseo que se recupere pronto al máximo nivel y que tenga un Mundial fantástico, porque todos quieren ver al mejor Lamine", agregó.

Flick dejó claro que el equipo debe responder colectivamente a esta baja. "Somos un equipo. Si falta una pieza, tenemos que estar más fuertes y gestionarlo como equipo, que todos den el 100% o más por el equipo. Nos quedan seis partidos y el objetivo siempre es ganar".

Sobre el partido ante el Getafe, avisó de la dificultad del compromiso. "No será fácil ganar al Getafe, pero creo que tenemos la calidad para lograrlo, aunque tendremos que hacer un partido fantástico. Es un partido muy importante. Jugar contra el Getafe es duro, defienden muy bien", afirmó.

"Si miras los últimos diez partidos, son segundos en la tabla. Si miras sus resultados, son muy buenos. Tienen su propia filosofía, y para nosotros lo importante es encontrar nuestro ritmo, no cometer tantos errores y eso es lo que quiero ver de mi equipo", añadió.

También fue preguntado por la relación con el técnico azulón, José Bordalás. "Te tienes que centrar en tu equipo, claro, esa es la clave. Pero a veces, después del partido, hay muchas emociones y para un entrenador es así, lo veo igual. Estamos luchando, igual que los jugadores, nosotros desde el banquillo, y lo queremos dar todo por nuestro equipo, es nuestro trabajo. Está bien, no tengo problema con ello", comentó.

En cuanto a posibles refuerzos o ajustes para evitar lesiones, Flick apostó por revisar todos los aspectos alrededor del equipo. "Tenemos que analizarlo todo. También cómo mejorar las cosas a nivel de personal, alrededor del equipo. Intentaremos mejorar, lo haremos. Las lesiones son lo peor, no nos van bien, pero lo tenemos que gestionar", manifestó.

Sobre las recuperaciones de Marc Bernal y Raphinha, fue prudente. "Cuando puedan entrenar, primero, estarán disponibles, pero no han entrenado. Así que ninguno podrá estar con nosotros todavía. Iremos viendo día a día y la semana que viene seguramente estarán mucho mejor", dijo.

También elogió el momento de Gavi tras su regreso de la larga lesión que atravesó. "No tiene nada que ver con la edad, sino con la personalidad. Cuando hablo de Gavi, para mí es totalmente distinto cómo ha vuelto de la lesión que antes. Se le ve más maduro y centrado. Sus actuaciones y rendimiento son inmensos, estoy impresionado por cómo ha vuelto", destacó.

Sobre Alejandro Balde, explicó que debe volver a ganarse el sitio tras su lesión y más tras el susto de Cancelo. "Está regresando de lesión, João estaba jugando muy bien, el fútbol es así. Ahora Alejandro debe demostrar en cada entrenamiento que está de vuelta a su máximo rendimiento, porque necesitamos a todos al cien por cien en estos seis partidos".

En cuanto a Roony Bardghji, no descartó su presencia como titular ante el Getafe. "Sí, claro que está preparado, siempre lo está y lo estaba cuando Lamine podía jugar. Lo está haciendo muy bien, es un jugador muy profesional, está entrenando muy bien y ahora tendrá más opciones de jugar. Seguramente lo veremos mañana, aunque no hemos decidido todavía si saldrá de inicio o no", avanzó sobre el sueco, que ahora podría gozar de más minutos por la lesión del '10'.

Finalmente, evitó profundizar sobre el debate arbitral y la posibilidad de introducir un sistema de revisión por parte de los entrenadores. "No es fácil hablar de estas cosas. Lo que tenemos que hacer es jugar mejor para no depender de decisiones arbitrales. No quiero centrarme en los árbitros, su trabajo no es fácil. Tenemos que centrarnos en nosotros", concluyó.