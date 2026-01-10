Flick: "Mbappé es el mejor delantero en este momento"

Hansi Flick, head coach of FC Barcelona, attends his press conference during the training day of FC Barcelona ahead the Spanish League, La Liga EA Sports, football match against RCD Espanyol at Ciudad Esportiva Joan Gamper on January 02, 2026 in Sant Joan - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID 10 Ene. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha asegurado que el francés Kylian Mbappé es "el mejor delantero en este momento", y cree que están preparados para afrontar con garantías la final de la Supercopa de España de este domingo ante el Real Madrid, recordando que solo han perdido "uno" de los Clásicos de los últimos años.

"En este momento, Mbappé es el mejor delantero. Ha marcado muchos goles y es un jugador de clase mundial", declaró en rueda de prensa, aunque adelantó que no tendrán un plan diferente para pararle. "¿Cuántos Clásicos hemos jugado en los últimos años? ¿Cuántos ganamos en el último año y medio? Perdimos uno. Sé que (Mbappé) es un buen jugador. Nos adaptaremos, pero no en especial por Mbappé. Nos centramos en nuestra filosofía y en cómo queremos jugar. Y queremos jugar como el Barça, y el estilo del Barça es diferente al estilo de Real Madrid", añadió.

Por otra parte, el técnico alemán reconoció que valoran "mucho jugar la final contra el Real Madrid". "Es un Clásico y podemos ganar un título. Lo que quiero ver es lo mismo que contra el Athletic, cuando jugamos como un equipo, como una unidad. Queremos demostrarlo en el campo", dijo. "Queremos ganar la final. Antes del Athletic, dos partidos nos separaban de ganar el primer título de esta temporada. Y ahora solo hay un partido más. Son 90 minutos para darlo todo, el 100%. Quiero que actuemos como un equipo", recalcó.

A pesar de la actuación de ambos equipos en las semifinales, no cree que haya un favorito para alzarse con el trofeo. "Una final es diferente, una final es una final y un partido contra el Real Madrid es totalmente distinto. El Clásico es algo que todo el mundo quiere ver y intentaremos dar lo mejor para ganar. Lo importante es que mostremos mañana lo buenos que somos. Tenemos que concentrarnos en eso y tener la confianza en poder ganar", expresó.

"El Real Madrid tiene un fantástico equipo, pero nosotros también. Todos quieren ganar este título y todo el mundo estará mirando este partido. Es también nuestra responsabilidad disfrutarlo, y que nuestros aficionados lo disfruten", continuó, señalando que el conjunto blanco tiene "jugadores fantásticos de clase mundial". "La calidad en el equipo es increíblemente alta. Estoy enfocado en mi equipo, porque lo importante es cómo jugaremos mañana, cómo empezaremos el partido. Queremos ganar un título, y es el Real Madrid, creo que no hay más motivación que esa", advirtió.

Respecto al último Clásico de LaLiga, en el que los azulgranas cayeron, Flick cree que no hay espíritu de revancha. "A mí no me gusta esto. Fue solo un partido, y creo que después de eso nos concentramos en lo necesario y jugamos mucho mejor, y también más sucesivamente. Veo que mi equipo está muy enfocado, estoy muy contento con esta situación. Sabemos que es un largo camino hasta final de temporada. Mañana jugamos contra uno de los mejores equipos del mundo y tenemos que demostrar lo buenos que somos", subrayó.

"Yo solo me enfoco en mi equipo, para mí es solo un partido. Si ganas al Real Madrid, el Real Madrid tiene más problemas y puede darte más confianza. Es normal. Siempre pensamos en lo positivo. El partido de mañana es muy importante, queremos mostrar nuestro mejor nivel. Tengo buenas sensaciones sobre mi equipo, quieren mostrar a los seguidores, a las familias, al club y a sí mismos que pueden jugar en este nivel más alto. Lo que el Madrid hizo no es mi trabajo", avisó, afirmando que también han ensayado los penaltis. "Los jugadores, siempre, después del entrenamiento, tiran algunos penaltis. Es normal", expuso.

En otro orden de cosas, el preparador azulgrana no quiso desvelar detalles del once. "Quedé muy satisfecho con la actuación del miércoles, pero tenemos más opciones. Eric -García- puede jugar, Gerard -Martín- está teniendo una temporada fantástica. Tenemos un último entrenamiento y luego veremos qué pasa, qué necesitamos para mañana. Si todos están disponibles, decidiremos quién será titular", manifestó.

"Después del último entrenamiento decidiremos lo que necesitamos. Lo importante es que tenemos opciones en todas las posiciones, y las opciones son muy buenas. No será fácil para los jugadores porque todos quieren jugar y ser titulares. Lo importante es el equipo y ganar esta final, y tenemos que tomar la decisión correcta", prosiguió.

Tampoco informó de si Lamine Yamal será titular. "Todo el equipo está listo para estar en el equipo. Es bueno tener a todos los jugadores con nosotros, especialmente a Gavi y a Christensen", dijo, antes de finalizar hablando de Alejandro Balde y Jules Koundé. "Los laterales modernos son muy importantes en el fútbol. Estoy muy contento de tener a ambos, juegan muy bien. Jugaron muy bien contra el Athletic, pero mañana será un partido diferente. Es muy importante que jueguen al máximo nivel", concluyó.

