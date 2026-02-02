Flick: "Los partidos de Copa son así, el Albacete no tiene nada que perder"

Hansi Flick, head coach of FC Barcelona, attends his press conference during the training day of FC Barcelona ahead the Spanish Cup, Copa del Rey football match against Albacete Balompie at Ciudad Esportiva Joan Gamper on February 02, 2026 in Sant Joan De - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha avisado este lunes del peligro del Albacete en los cuartos de final de la Copa del Rey que se disputarán este martes a las 21.00 horas en el Carlos Belmonte y ha subrayado que su equipo deberá adaptarse a un contexto exigente ante un rival sin presión que juega ante su público y con la ilusión intacta.

"Como dije la última vez. Los partidos de Copa suelen ser así, por eso nos gustan. No tienen nada que perder", afirmó el técnico alemán en referencia a un Albacete que llega al cruce tras competir a buen nivel ante rivales de Primera y que buscará alargar su sueño copero desde la intensidad y el orden.

Flick insistió en la importancia del análisis previo y de la actitud con la que el Barça salte al césped del Carlos Belmonte. "Siempre analizamos al rival. Los partidos del Celta y del Madrid sirven para ver qué hicieron bien. Tenemos que adaptarnos y saltar al campo con actitud. Siempre tenemos que jugar así", explicó, antes de remarcar que el escenario y el momento del torneo obligan a minimizar errores.

El técnico blaugrana valoró positivamente la progresión de su equipo en las últimas semanas, aunque reconoció que todavía hay margen de mejora. "Me gustó el partido del sábado, acabé satisfecho, pero fallamos algunas grandes oportunidades. No se trata de buscar la perfección, sino de progresar, y hemos progresado mucho. Hay que mejorar los pequeños detalles, también para el futuro", apuntó, defendiendo la confianza en el grupo.

En el capítulo de bajas, Flick confirmó que Raphinha no estará en Albacete tras lesionarse y reconoció su malestar por la situación. "Sinceramente, no estoy contento con esta situación. Estamos en un momento importante y lo necesitamos. No nos va bien que no esté disponible", señaló, sin ocultar su preocupación por la acumulación de problemas físicos.

A nivel individual, el entrenador del Barça destacó el crecimiento de Marcus Rashford y el buen momento de jóvenes como Lamine Yamal y Alejandro Balde. "Rashford tiene mucho más potencial que demostrar todavía. Siempre miramos los goles y los últimos pases, pero como entrenador nos puede dar mucho más", dijo, antes de elogiar al lateral. "Lo que hace Balde es excelente, pero tiene potencial para mejorar. Está haciendo un gran trabajo y podría ser jugador de la selección", añadió.

Flick también puso en valor la aportación de los suplentes en un equipo con alta competencia interna y avisó de su importancia en un partido de Copa. "No es fácil conseguir un sitio en este equipo. Hay once que empiezan, pero cinco que acabarán y serán muy importantes. Todos tienen que estar preparados para salir al terreno de juego", recalcó.

Por último, el técnico se refirió a la posible lesión de Marc-André ter Stegen, actualmente cedido al Girona, y al mercado de fichajes. "Lo acabo de oír, no he hablado con él, pero lo siento mucho. Hay que esperar a los resultados", indicó sobre el portero, antes de cerrar con un mensaje de tranquilidad. "Estoy contento con lo que tengo. Cuesta escoger el once titular y eso significa que el equipo está bien", matizó.