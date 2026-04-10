Flick: "Se puede cometer un error, pero no dos a este nivel"

Hansi Flick, head coach of FC Barcelona, attends his press conference during the training day of FC Barcelona ahead the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match against Atletico de Madrid at Ciudad Esportiva Joan Gamper on April 03, 2026 in Sant J - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha asegurado que le parece "perfecto" que el club haya presentado una queja formal a la UEFA por el arbitraje del miércoles en Liga de Campeones, ya que "se puede cometer un error, pero no dos a este nivel", además de afirmar que "lo importante" es "ganar la Champions", aunque ha advertido del peligro de no estar concentrados este sábado para medirse con el RCD Espanyol.

"No sé cuál será el resultado, pero me parece perfecto que el club nos apoye. Fue injusto, todo el mundo lo piensa; se puede cometer un error, pero no dos a este nivel y en este tipo de situaciones. Me parece un gran apoyo por parte del club", señaló en rueda de prensa.

En este sentido, lamentó también la actuación del VAR. "Si ven que algo que ha pasado no es correcto, tienen que avisar y tienen que decirle al árbitro 'mira esto'. Eso es lo que eché en falta en este partido. Creo que hay muchas cosas que se pueden mejorar, pero también es verdad que nosotros no hicimos nuestro mejor partido el miércoles. Cometimos errores, pero esta parte también es crucial. Este tipo de errores sirvieron para decidir el partido y desde luego no se agradece", expresó.

Además, respondió con claridad a la pregunta de si la prioridad para el equipo es ganar LaLiga o la Champions. "LaLiga es la base y es por lo que luego juegas la Champions League, pero el sueño para todos los jugadores, para el club, para los aficionados, para los entrenadores, es ganar la Champions League. Por eso estamos aquí", afirmó.

"En todos los partidos se ve que el equipo está a un 5% más del 100% motivado, está por encima del 100% porque es una competición que queremos jugar y ganar. Tenemos que hacer nuestro trabajo todos los días, que es LaLiga, pero lo más importante es ganar la Champions. Ese es un objetivo para mí y también para los jugadores y para el club", continuó.

Sin embargo, recalcó que todo la atención está ahora puesta en el derbi ante el Espanyol. "He tenido muy buenas sensaciones hoy, el ambiente es muy bueno, la calidad es muy alta y eso es lo que espero de los jugadores, que estén siempre centrados y listos para el siguiente partido. Ese es su trabajo. Veo que están muy centrados", expresó.

"Todo el mundo sabe lo importante que es para el club, para las aficiones y para el equipo. Tenemos a muchos jugadores que vienen de La Masia que saben exactamente lo que significa jugar contra el Espanyol. Es un derbi y jugamos en casa, así que quiero ganarlo", añadió.

En otro orden de cosas, no descartó cambios para dar descanso a algunos futbolistas. "Lo veremos. Tenemos que encargarnos de los jugadores, de gestionar los minutos como siempre hacemos, pero tenemos mucha calidad en este equipo y los titulares mañana van a ser un equipo fantástico", dijo.

Entre ellos, podría hacer descansar a Lamine Yamal. "Lo veremos, ya veremos cómo lo gestionamos. Para él también es bueno empezar el partido y ver luego cómo va. No lo hemos decidido, así que hay que esperar a mañana", apuntó, y reconoció que es "una buena opción" que Gavi "empiece mañana". "Si puede jugar 90 minutos o no, ya lo veremos. Con él tenemos que ir paso a paso, jugó algo más de 45 minutos el miércoles. Creo que sí estaría preparado para empezar", advirtió.

Respecto a Frenkie de Jong, explicó que deben ir "paso a paso". "Veremos cómo se encuentra después del entrenamiento de hoy y veremos qué decidimos mañana. Luego, el siguiente paso ya será el martes. Yo me alegraré cuando lo tengamos de vuelta, pero tenemos que esperar a mañana. Si está bien después de este entrenamiento, estará en el banquillo", subrayó.

Sin embargo, no quiso hablar de la posible renovación de Robert Lewandowski. "Creo que ya he contestado a esta pregunta en todas las ruedas de prensa. No es momento de hablar de esto. Tenemos grandes objetivos por delante y todos los jugadores tienen que centrarse en esta temporada y darlo todo, al máximo nivel que puedan dar. Quién se va o quién se queda es trabajo de Deco", afirmó.

Por último, tampoco quiso valorar las críticas del entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, en todas las ruedas de prensa por el 'caso Negreira'. "Yo no pierdo mi energía con eso. Me parece bien, es su opinión. No me parece mal, pero yo me centro en mi equipo y en lo que yo puedo controlar y nada más", manifestó.

"No me interesa, no me preocupan ese tipo de cosas. Es un poco lo que se hace, hacer mucho ruido a nuestro alrededor, así van las cosas. Pero nosotros nos tenemos que centrar en nuestro equipo y no pensar en el Real Madrid, porque ahora estamos en una buena posición, y lo que tenemos que hacer es ganar cada partido. Es nuestra idea de cómo queremos hacer las cosas, no pensar en los demás, centrarnos sólo en nosotros", finalizó.