Flick: "Queríamos ganar y llegar a los 100 puntos, pero he visto muchas cosas positivas"

Hansi Flick head coach of FC Barcelona looks on during the LaLiga EA Sports match between Deportivo Alaves and FC Barcelona at Mendizorrotza on May 13, 2026, in Vitoria, Spain. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, aseguró este miércoles, tras la derrota ante el Deportivo Alavés (1-0) en Mendizorroza, que pese a quedarse sin opciones de alcanzar los 100 puntos en LaLiga EA Sports se marcha "contento" por el rendimiento de varios jóvenes y por la actitud mostrada por sus jugadores.

"Hoy he visto a un equipo muy motivado y muchas cosas realmente buenas. Claro que queríamos ganar y llegar a los 100 puntos, pero ya no es posible", lamentó en rueda de prensa el técnico alemán, que insistió en quedarse "con muchas cosas" que aprecia de sus futbolistas.

Flick explicó que el duelo sirvió también para gestionar cargas y dar protagonismo a varios jugadores jóvenes del filial. "Gestionamos los minutos de jugadores que habían jugado muchísimo y Álvaro Cortés hizo un partido fantástico. También Xavi Espart y Tommy Marqués cuando entraron", destacó.

El preparador blaugrana elogió especialmente el estreno de Álvaro Cortés y el crecimiento que ha visto en él durante las últimas semanas. "Era su primer partido y creo que lo hizo realmente bien en los duelos ante delanteros fuertes. También con balón mostró mucha confianza", valoró.

"Antes del partido le dije que jugara con confianza, igual que entrena. Ha mejorado muchísimo en estas seis u ocho semanas entrenando con nosotros", añadió Flick, satisfecho por la respuesta de los jóvenes de la cantera.

En ese sentido, reivindicó el papel de La Masia dentro del club. "Esto es lo que quiero ver de los jóvenes cuando entrenan con el primer equipo o juegan para el Barcelona: que lo den todo y demuestren que merecen estar aquí", manifestó.

Además, el entrenador 'culer' destacó "la conexión especial" entre los futbolistas formados en la cantera blaugrana. "Los jugadores de La Masia llevan muchos años jugando juntos y eso es diferente. Es fantástico", señaló.

Sobre el encuentro, Flick reconoció que a su equipo le faltó profundidad ofensiva ante un rival que se jugaba la permanencia. "En la primera parte controlamos el partido. No fue un encuentro fácil porque ellos jugaron de una manera muy agresiva, pero es normal porque están luchando por seguir en LaLiga", comentó.

"Quizá en ataque no estuvimos tan bien como solemos estar, pero al final estoy contento con lo que vi", reiteró el técnico alemán, que también lamentó el tanto encajado al borde del descanso. "Recibimos el gol en el último minuto de la primera parte y tenemos que estar más concentrados en esas acciones", apuntó.

Flick también explicó la titularidad de Wojciech Szczesny en detrimento de Joan Garcia. "Decidimos darle descanso a Joan. Szczesny tuvo una buena oportunidad de jugar hoy, pero Joan es claramente nuestro número uno y jugará los próximos partidos", confirmó.