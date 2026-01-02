Flick: "El respeto es lo más importante en el fútbol"

Hansi Flick, head coach of FC Barcelona, attends his press conference during the training day of FC Barcelona ahead the Spanish League, La Liga EA Sports, football match against RCD Espanyol at Ciudad Esportiva Joan Gamper on January 02, 2026 in Sant Joan - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha comentado este viernes que, ante todo, todos los aficionados al fútbol son "humanos" y que como tal deben "convivir" y recordar que "el respeto" es "lo más importante en el fútbol" por lo que espera que en el derbi barcelonés ante el RCD Espanyol la afición se comporte "de esa manera".

"Todos somos humanos y tenemos que convivir juntos. Además, el respeto es lo más importante en el fútbol, así que espero que todos se comporten de esa manera", afirmó el entrenador del FC Barcelona en la rueda de prensa previa al derbi catalán entre los azulgranas y el RCD Espanyol.

Flick apuntó que la rivalidad de este tipo de partidos afecta de "manera positiva". "Todo el mundo quiere enviar energía positiva a los jugadores y al equipo. Pero creo que todo el mundo tiene que estar enfocado en su equipo y no en el otro", añadió.

En cuanto a la vuelta de Joan García al RCDE Stadium, el técnico alemán confesó que es "un partido especial" para el guardameta. "Joan está en un buen contexto. Tiene la confianza y cree en sus cualidades y en su calidad, y eso es lo que quiere mostrar mañana. Está enfocado en el partido. Ha jugado una primera parte maravillosa en la que ha mostrado por qué la decisión fue correcta", agregó.

"Es un partido muy interesante porque el Espanyol está haciendo un trabajo fantástico. Tengo que felicitar a Manolo González porque su equipo está jugando muy bien. Es fantástico ver que es un rival muy agresivo en la presión. Hacen muy bien las transiciones y también cuando tienen el balón", analizó las virtudes del equipo perico.

Además, quiso diferenciar el momento que vive el Espanyol este curso con respecto al pasado. "La última temporada no fue tan fácil para ellos. Este año tienen la confianza y están en una posición mejor. En la última temporada lucharon por la permanencia, ahora es diferente. Tenemos que jugar nuestro mejor fútbol para llevarnos la victoria", subrayó.

En cuanto a las figuras de Lamine Yamal y Dani Olmo, Flick confirmó que ambos están "listos" para el derbi. No estará Ronald Araujo, que ya se ha incorporado con el grupo: "Físicamente no está al cien por cien. Debe decidirlo él. Está de vuelta, ha hablado con el resto de los compañeros, que le apoyan. Se tomará el tiempo que necesite".

En cuanto al mercado de fichajes, el de Heidelberg incidió en que necesitan "un jugador más", pero que deben "discutirlo" porque no es fácil encontrar en el mercado de invierno un jugador de "alto nivel". "Tengo la confianza de que podemos hacer algo, pero tiene que tener sentido hacer esta incorporación", señaló.

Sobre su deseo para este 2026, el técnico azulgrana tiene claro que lo más importante es "dar el 100% en cada entrenamiento". "Tenemos mucho potencial en este equipo. Pero, por supuesto, cuando quiero desear algo, quiero que todos los jugadores estén sanos. Esto es lo más importante para mí. Hemos tenido muchas lesiones ya, creo que es suficiente por esta temporada", recordó.

Por último, mostró lo feliz que se encuentra en Barcelona, donde le "encanta vivir" y está rodeado de "gente fantástica". "Los jugadores son geniales, todos los empleados son fantásticos, y nos apoyan mucho. El presidente, todos... pero especialmente Deco y Bojan. Es genial trabajar juntos para este increíble club y dar lo mejor para nuestros fans. Agradezco mucho lo que tengo aquí", concluyó.