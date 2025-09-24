Flick: "Sabemos que esta temporada quizá no sea tan fácil como la anterior"

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha comentado este miércoles que conseguir el título de Liga esta temporada quizás "no sea tan fácil como la anterior" ya que el Real Madrid está haciendo "un buen trabajo" en este arranque de curso, pero que deben centrarse en ellos mismos en "ganar" sus partidos.

"No sé si la Liga se irá a los 100 puntos. Así pinta ahora mismo. El Real Madrid ha hecho un buen trabajo en los primeros seis partidos. Sabemos que esta temporada quizá no sea tan fácil como la anterior, pero nos centramos en nosotros mismos y en ganar nuestros partidos", afirmó el entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, en la rueda de prensa previa al partido de LaLiga EA Sports ante el Real Oviedo en el estadio Carlos Tartiere.

Un Flick que dijo, al ser preguntado por la lesión de Gavi, que ahora deben "cuidarlo" e ir "paso a paso" porque sólo tiene 21 años y le espera "una gran carrera" en los próximos 10 o 15 años. "Tiene que trabajar duro y ser un jugador profesional. Es un jugador con un corazón enorme, muy emocional y que muere por este club. Estoy muy contento de tenerlo en mi equipo, y claro que esperamos su regreso", indicó.

"No es fácil para un jugador joven recibir esta información, pero al final verá que lo que le ha pasado es lo mejor para él. Ahora está de buen humor y tiene la calidad para volver. Su corazón, su actitud y su mentalidad son de primer nivel. En esta recuperación hay que ser muy disciplinado a diario. Todo se reduce a entrenar", añadió el alemán sobre el proceso de recuperación que tendrá que vivir el internacional español.

El técnico azulgrana cree que el no ganar el Balón de Oro será "una motivación" en los próximos años para Lamine Yamal, y señaló que Ousmane Dembélé "también se lo merecía". "Es como una votación y pueden pasar muchas cosas, y hay que aceptarlo de buena manera. Cuando ves que muchos jugadores de nuestro equipo están en esta situación es genial y demuestra cómo fue la temporada pasada", agregó.

Además, apuntó que Lamine Yamal está "muy cerca" de volver, y que en el futuro sentirá "cuando necesita descansar". "No se trata solo de él, también de los demás jugadores. Tenemos que gestionarlo bien. Y estoy contento con mi equipo. Cualquier jugador puede ganar los partidos, así que los descansos no son un gran problema", destacó.

"En todas las posiciones tenemos una calidad enorme. Así que gestionamos los minutos con estas opciones que tenemos. Con partidos cada tres o cuatro días no es fácil, pero tengo confianza para gestionarlo y hacer cambios. No sólo es dar confianza a los jugadores, también está motivado en que tenemos muchos jugadores de gran nivel", argumentó Hansi Flick sobre las rotaciones que está acometiendo en el equipo y el buen resultado que están dando.

El de Heidelberg elogió a sus dos jugadores del centro del campo, Pedri y De Jong, a los que ve en un estado de forma "fantástico". "Todos los aficionados del Barcelona ven lo importante que es De Jong. Veo que disfruta jugando y entrenando con sus compañeros. Nos ayuda mucho y tiene mucha calidad. Con Frenkie y Pedri en el mediocampo, no es fácil presionarnos. Pedri también está a un nivel increíble", razonó.

También tuvo buenas palabras para Pau Cubarsí, un jugador que "puede jugar en ambos perfiles" y "no nota la diferencia". "Sé que le gusta más jugar por la derecha, pero lo importante es lo que necesita el equipo. Ha empezado a mejorar mucho en el perfil izquierdo, también en la construcción", dijo. Además, comentó que en el partido ante el Real Oviedo es probable que Marc Bernal cuente con algunos minutos.

Por último, Flick quiso destacar las virtudes del Real Oviedo, un equipo "muy valiente" que "juega desde la defensa". "Lo más importante será que tengamos intensidad. Lo hicimos muy bien en los últimos tres partidos, y también se puede ver en los entrenamientos. Hay mucha confianza en este momento y mucha calidad en nuestros entrenamientos. Tenemos que seguir así", concluyó.